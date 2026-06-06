Il futuro del giovane talento Nico Paz è saldamente nelle mani del Real Madrid, mentre la guida tecnica del Como rimane affidata a Cesc Fabregas. Questa è la chiara posizione espressa dal presidente Mirwan Suwarso, che ha delineato le strategie del club lombardo in merito al calciomercato e al progetto sportivo.

Il presidente Suwarso ha ribadito che la decisione cruciale sul destino di Nico Paz spetta esclusivamente al club spagnolo. «Il destino di Nico Paz rimane nelle mani del Real Madrid, aspettiamo», ha dichiarato il numero uno del club, sottolineando l'atteggiamento di attesa del Como.

Il club sta monitorando diversi calciatori, ma i costi attuali sono considerati al di fuori del proprio target economico. «Stiamo seguendo vari calciatori, al momento i loro prezzi sono fuori dal nostro target. Guardiamo alle varie opportunità che si presentano», ha spiegato Suwarso, evidenziando una strategia di prudenza e valutazione attenta delle occasioni di mercato.

Parallelamente all'attenzione per il mercato esterno, il Como sta investendo significativamente nel proprio settore giovanile. L'obiettivo è formare talenti in grado di essere competitivi a livello professionistico nei prossimi anni. «Stiamo lavorando anche molto sul nostro settore giovanile affinché possano essere competitivi nei prossimi anni», ha affermato il presidente, delineando una visione a lungo termine che mira alla sostenibilità e alla crescita interna del club.

La conferma di Cesc Fabregas alla guida tecnica

La fiducia in Cesc Fabregas è stata ribadita con forza dal presidente Mirwan Suwarso. Il tecnico catalano è considerato un elemento centrale del progetto tecnico del Como e continuerà a guidare la squadra nella prossima stagione, nonostante le recenti voci di mercato che lo vedevano accostato ad altre panchine. La sua permanenza è un pilastro fondamentale per la stabilità e la continuità del percorso intrapreso dal club.

Traguardo storico e prospettive future

Il Como ha recentemente raggiunto un traguardo storico, qualificandosi per la prestigiosa Champions League. Questo risultato straordinario è la testimonianza tangibile della crescita e del successo del club sotto la guida di Fabregas e della visione strategica della dirigenza.

Nonostante l'entusiasmo per questo importante successo, Suwarso ha precisato che non sono ancora state avviate trattative di mercato dirette con il Real Madrid per Nico Paz o altri giocatori. Il club si muoverà con la massima prudenza, valutando attentamente ogni opportunità che si presenterà sul fronte degli acquisti e delle cessioni.

In sintesi, il futuro di Nico Paz rimane legato alle decisioni del Real Madrid, mentre il Como prosegue con il suo progetto ambizioso. Questo include non solo la ricerca di rinforzi sul mercato, ma anche un forte impegno nello sviluppo del proprio settore giovanile, con l'obiettivo di consolidare i risultati eccezionali già ottenuti e affrontare con determinazione le sfide future, a partire dalla partecipazione alla Champions League.