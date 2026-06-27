Charles Leclerc ha espresso grande soddisfazione al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, definendo la sessione un "weekend senza intoppi". Il pilota monegasco, che partirà dalla seconda posizione, ha commentato positivamente il risultato, affermando: “Partire secondi è un buon punto di partenza”. Un sospiro di sollievo per Leclerc, reduce da alcuni weekend di gara particolarmente difficili, che ha sottolineato l'importanza di una qualifica pulita in vista dell'appuntamento di domani.

L'entusiasmo è stato condiviso anche dal compagno di squadra in Ferrari, Lewis Hamilton.

Il britannico ha elogiato il lavoro del team, dichiarando: “Avere le due Ferrari in seconda e terza posizione è fantastico e riflette l’incredibile lavoro svolto in fabbrica. Hanno portato qui piccoli componenti, hanno lavorato duramente per migliorare il nostro motore. Sono davvero orgoglioso di tutti”. Le parole di Hamilton evidenziano il costante impegno della scuderia nel migliorare le prestazioni della vettura.

La dinamica delle qualifiche al Red Bull Ring

Le qualifiche sul circuito del Red Bull Ring hanno visto Charles Leclerc sfiorare la pole position, prima che George Russell, con un colpo di reni finale, conquistasse la prima casella della griglia. Leclerc ha comunque assicurato una preziosa seconda posizione, mentre Lewis Hamilton si è piazzato terzo, consolidando una prestazione complessivamente molto solida per la Ferrari.

Questo piazzamento in prima fila per entrambe le vetture rosse rappresenta un segnale incoraggiante per la gara.

La pole di Russell e la griglia di partenza

La sessione di qualifiche si è conclusa con un finale carico di tensione e colpi di scena. Max Verstappen è stato protagonista di un incidente, andando a muro nel suo ultimo tentativo e causando l'esposizione delle bandiere gialle. Questo evento ha influenzato gli ultimi giri decisivi. George Russell ha saputo gestire al meglio la situazione, realizzando il tempo più veloce e assicurandosi l'undicesima pole position in carriera, la quarta stagionale. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, pur beffati nel finale, hanno comunque completato una prima fila di grande valore.

Kimi Antonelli, che aveva precedentemente detenuto la pole provvisoria, ha dovuto alzare il piede a causa delle bandiere gialle, classificandosi infine in quarta posizione.

La griglia di partenza del Gran Premio d'Austria vede dunque George Russell in pole position, affiancato in prima fila da Charles Leclerc. La seconda fila sarà occupata da Lewis Hamilton e Kimi Antonelli. In terza fila troviamo Max Verstappen, nonostante l'incidente, e Lando Norris. Questo schieramento conferma la competitività dimostrata dalla Ferrari in qualifica, evidenziando una crescita significativa lungo il weekend, in controtendenza rispetto alle difficoltà recenti.