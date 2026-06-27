George Russell si è aggiudicato la pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1, assicurandosi la prima casella della griglia. Al suo fianco, in prima fila, ci sarà Charles Leclerc. L'esito delle qualifiche del sabato è giunto dal circuito di Spielberg, teatro di una sessione ricca di suspense.

Il momento cruciale della Q3 è stato segnato dall'uscita di pista di Max Verstappen nelle battute conclusive, un incidente che ha immediatamente provocato l’esposizione delle bandiere gialle. Proprio mentre Russell completava il suo giro veloce. Il suo tempo di 1:06.113 è stato confermato dalla direzione gara dopo un attento controllo.

Russell ha dichiarato di aver alzato il piede non appena viste le bandiere gialle, senza compromettere la sua prestazione.

Le distanze dietro al britannico si sono rivelate significative. Charles Leclerc e il compagno di squadra di Russell, Lewis Hamilton, secondo e terzo, hanno accusato oltre due decimi di ritardo. Kimi Antonelli, quarto, ha perso l’ultima occasione di migliorare il suo crono a causa delle bandiere gialle.

La griglia di partenza del Gran Premio

La prima fila sarà composta da George Russell e Charles Leclerc. In seconda fila, Lewis Hamilton e Kimi Antonelli. Max Verstappen, nonostante l'incidente, partirà quinto. Seguono le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, poi Isack Hadjar, Liam Lawson e Arvid Lindblad.

Il drammatico finale delle qualifiche

Il finale delle qualifiche ha avuto un'intensità palpabile. L'incidente di Max Verstappen, che ha perso il controllo alla curva nove finendo contro le barriere, ha innescato l'immediata bandiera gialla. L'episodio ha avuto un impatto diretto sulle prestazioni degli altri piloti. Russell, pur sostenendo di aver rallentato, ha mantenuto il miglior tempo. Antonelli, al contrario, ha alzato il piede, non potendo migliorare il suo giro. La direzione gara ha comunque confermato la pole position al britannico, chiudendo una sessione di qualifiche indimenticabile a Spielberg.