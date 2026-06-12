La Pro Recco ha conquistato l'accesso alla finale di Champions League di pallanuoto, superando l'Olympiacos con un netto 19-13 nella semifinale disputata a Malta. La formazione ligure, guidata dal tecnico Sandro Sukno, ha raggiunto la sesta finale consecutiva, confermando la propria supremazia europea.

L'incontro ha visto la Pro Recco imporsi fin dai primi minuti, con una prestazione solida. Irving e Granados, con quattro reti ciascuno, sono stati i migliori marcatori. Sukno ha elogiato l'ottima prestazione e il dominio iniziale, avvertendo che "ci aspetta ancora una sfida, e servirà una prestazione simile" poiché "quella di stasera non era l'ultima partita".

La finale contro il Barceloneta

La Pro Recco affronterà ora il Barceloneta nell'atto conclusivo a Malta. Sukno ha descritto gli avversari come "una squadra che esprime una pallanuoto moderna e di altissimo livello", prevedendo "una grande partita e un grande spettacolo" per "portare a casa la vittoria".

Il cammino nella semifinale è stato caratterizzato da una partenza fulminante: Fondelli e Presciutti a segno nei primi secondi. Nonostante i tentativi di reazione dell'Olympiacos, in particolare con le reti di Zalanki, la lucidità offensiva della Pro Recco è stata decisiva: nei primi dieci tiri, i liguri hanno realizzato ben nove gol, mantenendo il controllo della gara.

Verso il dodicesimo titolo europeo

Il successo contro l'Olympiacos conferma la forza di una squadra che ha dominato la scena europea, vincendo il titolo dal 2021 al 2023. La finale contro il Barceloneta si preannuncia equilibrata e di alto livello. Sukno ha richiamato alla massima concentrazione, sottolineando che "abbiamo vinto la semifinale, non ancora la finale" e che il Barceloneta è "un’ottima squadra" che gioca una "pallanuoto moderna", anticipando una "finalissima molto affascinante". La formazione ligure punta a sollevare il trofeo per la dodicesima volta nella propria storia, forte di tradizione e talento.