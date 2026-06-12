L'Italia di Ferdinando De Giorgi ha conquistato la prima vittoria nella Volleyball Nations League 2026, battendo la Germania per 3-1 (25-20, 20-25, 25-21, 33-31). Il successo contro la formazione di Massimo Botti riscatta la sconfitta all'esordio contro la Francia e porta agli azzurri tre punti preziosi per la classifica.

La partita ha visto la nazionale azzurra mostrare carattere e determinazione. Dopo aver dominato il primo e il terzo set, l'Italia ha affrontato una strenua resistenza tedesca nel quarto parziale, protrattosi al fotofinish. Gli azzurri hanno dimostrato freddezza e caparbietà, chiudendo la contesa sul 33-31 ed evitando il tie-break.

Protagonista dell'incontro è stato Alessandro Bovolenta, che si è distinto come il miglior realizzatore del match. Con 15 punti messi a segno, Bovolenta ha fornito un contributo fondamentale al successo della squadra, dimostrando incisività in attacco e una presenza decisiva in campo.

Analisi della sfida e prossimi impegni

Nonostante la sconfitta, la Germania ha offerto una prestazione solida. La squadra tedesca ha lottato con grande ardore fino alla fine, in particolare nel quarto set, dove ha sprecato ben cinque palle set. Questa resilienza ha evidenziato la loro capacità di tenere testa ai campioni del mondo in carica, mostrando una notevole solidità.

L'Italia tornerà in campo sabato 13 giugno, alle ore 1.30 del mattino (ora italiana), per affrontare la Turchia.

Questa sarà la terza sfida del girone della Volleyball Nations League per gli azzurri di De Giorgi, un'occasione per consolidare la posizione in classifica e proseguire il cammino nel prestigioso torneo internazionale.