Il Roma Basket Club, la nuova e ambiziosa franchigia capitolina promossa da figure di spicco come Luka Dončić e Donnie Nelson, ha ufficialmente scelto il prestigioso Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa come sede principale per gli allenamenti in vista della sua stagione d’esordio nella massima serie, la Serie A. Questo accordo strategico è stato formalizzato il 24 giugno 2026, durante un incontro ufficiale che ha segnato un passo fondamentale per la neonata realtà sportiva romana.

I protagonisti dell'accordo

Alla cerimonia di formalizzazione hanno preso parte diverse personalità di rilievo del mondo sportivo e dirigenziale.

Per il Coni erano presenti il presidente Luciano Buonfiglio, il segretario generale Carlo Mornati e il responsabile dei centri di preparazione olimpica, Alessio Palombi. In rappresentanza del Roma Basket Club, ha partecipato il comproprietario Donnie Nelson, affiancato da Rimantas Kaukenas, figura destinata a ricoprire un ruolo di primo piano nell’area sportiva della società, e da Roberto Carmenati. L'incontro ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni sportive e le nuove iniziative private nel panorama cestistico italiano.

La base operativa per la Serie A

L’intesa raggiunta stabilisce che il Centro “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa sarà la base operativa esclusiva per tutte le sessioni di allenamento del club, preparandosi così alla sua stagione inaugurale nel campionato di Serie A.

Questa scelta strategica garantisce al Roma Basket Club l'accesso a strutture di eccellenza, fondamentali per affrontare al meglio le sfide del massimo campionato nazionale. L’ufficialità dell’accordo è stata comunicata tramite una nota diffusa dal Coni, evidenziando la trasparenza e la rilevanza dell'operazione.

Il Centro “Giulio Onesti”: un polo d'eccellenza

Il Centro Sportivo “Giulio Onesti”, di proprietà del Coni, rappresenta un vero e proprio fiore all'occhiello per lo sport italiano. Situato a Roma, in largo Giulio Onesti 1, nel cuore del quartiere Parioli, il centro vanta una lunga storia e una vasta gamma di infrastrutture. Realizzato nel 1954 e intitolato al suo fondatore nel 1982, ospita impianti all'avanguardia dedicati a numerose discipline sportive.

Tra queste figurano il basket, il calcio, la pallavolo, il nuoto, il rugby, le arti marziali, la scherma, il baseball, il softball, la pallamano e il cricket. A completare l'offerta, il centro include anche un moderno laboratorio antidoping, confermando il suo ruolo cruciale nel supporto e nella promozione dello sport a tutti i livelli.