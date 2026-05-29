Un’importante operazione nel panorama del basket italiano segna il ritorno della Capitale ai massimi livelli nazionali. Un gruppo di investitori di spicco, guidato da Donnie Nelson, storico dirigente della NBA, e che include la stella Luka Dončić, il coach Valerio Bianchini e l’ex cestista Rimantas Kaukenas, ha acquisito il titolo sportivo della Vanoli Cremona, squadra di Serie A. Il nuovo club ha annunciato il trasferimento della sua operatività a Roma, ponendo fine a un’assenza pluriennale della città dal massimo campionato italiano di pallacanestro.

Contestualmente, la nuova realtà sportiva capitolina ha presentato la propria candidatura per rappresentare la Capitale nella futura NBA Europe, sottolineando l’ambizione del progetto di posizionare Roma come polo di riferimento nel nuovo scenario del basket continentale.

Il Ritorno di Roma nel Basket di Serie A

La cordata, composta da figure di rilievo internazionale nel mondo della pallacanestro, ha concretizzato un’operazione che era già stata anticipata nei mesi precedenti. L’acquisizione del titolo della Vanoli Cremona e il conseguente trasferimento a Roma rappresentano un momento significativo per lo sport capitolino. Dopo anni di assenza, la Capitale torna a essere rappresentata nel massimo campionato italiano di basket, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e un progetto solido.

L’ingresso di personalità come Donnie Nelson, con la sua vasta esperienza dirigenziale nella NBA, e Luka Dončić, uno dei giocatori più talentuosi a livello globale, conferisce al progetto una risonanza internazionale e un potenziale di sviluppo notevole. La presenza di Valerio Bianchini, figura storica del basket italiano, e di Rimantas Kaukenas, ex giocatore di grande esperienza, completa un team dirigenziale che unisce competenza tecnica e visione strategica.

Obiettivi Internazionali e Sviluppi Futuri

Il progetto del nuovo club romano non si limita al semplice ritorno in Serie A. La presentazione della candidatura per la NBA Europe è un chiaro segnale delle ambizioni a lungo termine. L’obiettivo è quello di inserirsi attivamente nel nuovo contesto del basket europeo, partecipando a competizioni di alto livello e contribuendo a elevare il profilo della pallacanestro romana e italiana.

Questa visione strategica mira a creare una struttura sportiva capace di attrarre talenti e generare interesse sia a livello nazionale che internazionale.

La cessione della Vanoli Cremona alla cordata guidata da Donnie Nelson e Luka Dončić è stata ufficializzata con l’approvazione della Federazione Italiana Pallacanestro per il trasferimento dell’operatività nella città di Roma. Le operazioni sono state guidate da Rimas Kaukenas, che sta definendo tutti i dettagli della nuova realtà capitolina. Sul fronte della guida tecnica, l’incertezza rimane riguardo al nome dell’allenatore. Sono circolate voci che accostano alla panchina figure come Sasha Djordjevic e Francesco Tabellini, entrambi profili di spessore nel panorama cestistico.

Per quanto riguarda il mercato giocatori, le prime indiscrezioni suggeriscono possibili trattative per atleti di interesse. Si parla, ad esempio, di un potenziale ingaggio per Alibegovic, mentre altri nomi che erano stati accostati al club sembrano ormai destinati a vestire altre maglie. La costruzione del roster sarà un passaggio cruciale per definire la competitività della squadra e per concretizzare le ambizioni dichiarate dal nuovo gruppo dirigente.