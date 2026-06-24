Jannik Sinner è tornato in campo con una vittoria il 24 giugno 2026, segnando il suo atteso rientro sull’erba dell’Hurlingham Club di Londra. Il numero uno del mondo ha superato Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un match di esibizione, parte del Giorgio Armani Tennis Classic, un evento non agonistico che precede l’inizio di Wimbledon.

Il Ritorno del Numero Uno

Questo incontro ha rappresentato il primo impegno per Sinner dopo il malore che lo aveva costretto al ritiro dal Roland Garros. L’esibizione sull’erba londinese è stata l’unica tappa scelta dal tennista per la sua preparazione in vista del terzo Slam stagionale, un appuntamento cruciale nel calendario tennistico internazionale.

Strategia e Preparazione per Wimbledon

Il rientro in campo chiude un periodo di incertezza iniziato con l’episodio al Roland Garros. Dopo una settimana di controlli medici approfonditi che hanno escluso problemi gravi, Sinner ha deciso di non partecipare a tornei ufficiali sull’erba. Ha preferito invece un’esibizione mirata, considerandola la scelta migliore per ritrovare il ritmo di gioco e la necessaria confidenza con la superficie erbosa in vista di Wimbledon.

Il Giorgio Armani Tennis Classic

L’evento, il Giorgio Armani Tennis Classic, si svolge dal 23 al 27 giugno ed è l’unico appuntamento sull’erba selezionato da Sinner prima del prestigioso torneo di Wimbledon. Questa manifestazione, che vanta una tradizione di oltre trent’anni all’Hurlingham Club, offre un contesto competitivo ma informale.

È un’occasione ideale per testare la condizione fisica e tecnica degli atleti. Tra i partecipanti di spicco figurano anche i talenti italiani Flavio Cobolli e Luciano Darderi, a testimonianza della crescente forza del tennis azzurro. Sinner stesso ha espresso l’emozione di scendere in campo: “Per me, aprire le danze sul Campo Centrale sarà un momento emozionante”, ha dichiarato, riferendosi all’atmosfera unica che caratterizza Wimbledon.