Alexander Ospelt è stato eletto nuovo presidente della Federazione Internazionale Sci e Snowboard (FIS). La sua nomina è avvenuta durante il congresso tenutosi a Belgrado, dove ha superato il presidente uscente Johann Eliasch per un margine minimo di un solo voto, segnando un cambiamento significativo alla guida dell'organizzazione.

L'esito del voto e il profilo del nuovo leader FIS

Il rappresentante del Liechtenstein ha ottenuto 65 voti, pari al 50,39% delle preferenze, contro i 64 voti (49,61%) raccolti dall'anglo-svedese Eliasch. Ospelt, avvocato nato il 25 dicembre 1967 a Schaan, presiede il consiglio di amministrazione della Ospelt Gruppe, un'azienda familiare operante nel settore alimentare.

La sua elezione, avvenuta con un distacco così ridotto, sottolinea l'intensità della competizione.

Flavio Roda riconfermato nel Consiglio FIS con ampio consenso

Il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), Flavio Roda, è stato rieletto nel Consiglio della FIS. Ha ottenuto un'ampia maggioranza di 97 preferenze, corrispondenti al 76,38% dei voti espressi, posizionandosi come il secondo consigliere più votato. Solo Michael Huber ha ricevuto più consensi, con 101 preferenze. Roda vanta una consolidata esperienza nel Consiglio FIS, di cui fa parte dal giugno 2012, e ricopre attualmente anche la carica di vicepresidente dell'organizzazione, a testimonianza del suo ruolo di spicco.

Il nuovo Consiglio FIS: i membri eletti

Il nuovo Consiglio della Federazione Internazionale Sci e Snowboard è composto da un gruppo eterogeneo di rappresentanti provenienti da diverse nazioni. Oltre a Michael Huber e Flavio Roda, sono stati eletti: Magdalena Kast, Deidra Dionne, Tove Moe Dyrhaug, Fabien Saguez, Ken Odashima, Franz Steinle, Dexter Paine, Patrick Toussaint, Victoria Gosling, Jeran‑Philippe Rochat, May Peus, Zhao Wang, Nevena Ignjatovic, Martti Uusitalo, Tomaz Kunstelj e Jana Palovicova. Questa composizione riflette la volontà di rappresentare le diverse anime e le esigenze geografiche all'interno della federazione.

Contesto e dinamiche dell'elezione presidenziale

L'elezione di Ospelt è stata caratterizzata da un clima di tensione e da importanti cambiamenti procedurali.

Il congresso ha deciso di anticipare la votazione presidenziale e ha optato per l'utilizzo di schede cartacee anziché elettroniche, una scelta che ha evidenziato un certo sentimento di sfiducia verso l'amministrazione uscente della FIS. L'ex presidente Eliasch aveva denunciato un presunto tentativo di influenza da parte del Comitato Olimpico Internazionale (IOC). La votazione ha posto fine al mandato quinquennale di Eliasch, che ha perso anche la sua posizione nel CIO. La candidatura di Ospelt ha ricevuto il sostegno delle federazioni tradizionali europee e nordamericane, oltre che di atleti di spicco come Mikaela Shiffrin, sottolineando l'importanza di questa transizione per il futuro degli sport invernali.