Fernando Alonso ha elogiato Kimi Antonelli, leader del Mondiale di Formula 1. Durante la conferenza stampa prima del Gran Premio di Catalogna, Alonso ha affermato che Antonelli possiede un “talento incredibile” e sta sfruttando al meglio la “macchina migliore”, una Mercedes dominante. Ha evidenziato come il giovane pilota stia approfittando di questa superiorità “senza commettere errori”.

Il contesto delle dichiarazioni di Alonso

Le dichiarazioni di Alonso arrivano alla vigilia del GP di Spagna a Barcellona. Per lo spagnolo, sarà probabilmente la sua ultima gara di Formula 1 su questo circuito.

Alonso ha espresso le sue emozioni: “Per me sarà un weekend speciale, probabilmente sarà la mia ultima gara a Barcellona in F1. Voglio dire grazie a tutti, non sarò competitivo ma spero di godermela. È sempre stata una festa qui, è il mio 23mo GP di Spagna, sono sempre stati tutti magici”. Ha ricordato il 2006 come il weekend più significativo, “perché c’erano tante aspettative”, e il suo primo test con la Benetton nel 1994.

Il dominio di Antonelli nel Mondiale 2026

Il riconoscimento di Alonso si inserisce nel dominio di Antonelli nella stagione 2026. Il giovane pilota italiano ha già collezionato vittorie consecutive, tra cui un tris a Miami e il successo in Canada. In Canada, Antonelli ha approfittato dei ritiri di Russell e Norris per rafforzare il suo vantaggio in classifica.

Il podio è stato completato da Hamilton e Verstappen, mentre Alonso si è ritirato per problemi al sedile.

Il trionfo in Cina ha segnato il primo successo italiano in un Gran Premio dopo vent’anni. A questo è seguita un’affermazione in Giappone, dove Antonelli ha eguagliato un mito come Alberto Ascari, diventando il primo pilota sotto i vent’anni a guidare la classifica mondiale. Questi successi hanno confermato il talento e la maturità di Antonelli, che continua a scrivere la storia dell'automobilismo italiano.