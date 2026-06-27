Capo Verde ha compiuto un'impresa storica ai Mondiali, assicurandosi un posto nei sedicesimi di finale. Un prezioso pareggio per 0-0 contro l'Arabia Saudita è stato il risultato chiave che ha permesso alla nazionale africana di conquistare il secondo posto nel girone H, scrivendo una pagina indelebile nella storia del calcio.

Il cammino verso la fase a eliminazione diretta

La nazionale di Capo Verde, guidata dal tecnico Bubista, ha dimostrato notevole solidità durante la fase a gironi. Il pareggio a reti inviolate contro l'Arabia Saudita è stato il culmine di un percorso caratterizzato da consistenza: la squadra ha infatti chiuso il proprio raggruppamento con tre pareggi in altrettante partite.

Questo risultato ha consentito a Capo Verde di superare in classifica l'Uruguay e di accedere alla prestigiosa fase a eliminazione diretta del torneo mondiale.

Una qualificazione inattesa e significativa

La qualificazione di Capo Verde ai sedicesimi di finale rappresenta una delle sorprese più clamorose di questa edizione dei Mondiali. La squadra africana ha saputo imporsi con una strategia efficace e grande determinazione. Aver ottenuto un punto in ogni singola partita del girone ha permesso a Capo Verde di qualificarsi come seconda forza del girone H, estromettendo l'Uruguay e confermando la solidità del percorso intrapreso.

Il quadro finale del girone H

Le classifiche aggiornate al termine della fase a gironi confermano il successo di Capo Verde e delineano il quadro completo del girone H.

La Spagna ha chiuso al primo posto con sette punti. Subito dietro si è piazzata Capo Verde, con tre punti grazie ai suoi tre pareggi. L'Uruguay ha terminato al terzo posto con due punti, mentre l'Arabia Saudita ha chiuso la classifica con un solo punto. Questo scenario ha permesso a Capo Verde di strappare il pass per i sedicesimi. Anche la Spagna e il Belgio si sono qualificate come prime dei rispettivi gironi.