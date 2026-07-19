Kimi Antonelli ha firmato una vittoria di prestigio nel Gran Premio del Belgio, conquistando il suo sesto successo stagionale e consolidando la leadership nel Mondiale di Formula 1. Il presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI), Geronimo La Russa, ha celebrato questa performance come una “doppietta perfetta”, sottolineando il ruolo dell’Italia quale “assoluta protagonista” nel prestigioso Circus.

Il trionfo di Antonelli e le dichiarazioni del Presidente ACI

Con la sua sesta vittoria stagionale, Kimi Antonelli si conferma un vero fuoriclasse. Il giovane pilota ha non solo dominato la pista, ma ha anche eguagliato un record storico: con il trionfo odierno in Belgio, ha raggiunto il leggendario Alberto Ascari, che nel 1952 ottenne lo stesso numero di vittorie in una singola stagione di Formula 1.

Un risultato che evidenzia il talento eccezionale del bolognese. Geronimo La Russa ha espresso grande entusiasmo, proiettando lo sguardo verso il prossimo appuntamento di Monza, che si preannuncia come una “grande festa tricolore”.

Il presidente della Federazione Sportiva dell’Automobilismo ha inoltre rimarcato la “domenica eccezionale per i colori italiani”, ulteriormente impreziosita dalla grande prestazione della Ferrari di Charles Leclerc. Questo scenario, ha aggiunto La Russa, rende il nostro Paese “sempre più protagonista assoluto della Formula 1”, un riconoscimento del valore complessivo del movimento automobilistico nazionale.

La forza e il talento di Kimi Antonelli si manifestano non solo attraverso gli straordinari risultati ottenuti in pista quest’anno, ma anche nell’emozione e nell’orgoglio che riesce a suscitare ogni weekend nel cuore di milioni di spettatori e telespettatori.

La presenza costante dell’Inno nazionale sul podio, a coronamento delle sue imprese sportive, è la testimonianza più evidente di questo impatto.

La dinamica della gara a Spa-Francorchamps e la corsa al titolo

Il successo di Antonelli al Gran Premio del Belgio è maturato al termine di una gara combattuta sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota della Mercedes ha dimostrato tenacia e abilità, superando Charles Leclerc nelle fasi conclusive della corsa e assicurandosi così la vittoria. Questo trionfo non solo rafforza la sua leadership nel campionato piloti, ma segna anche un importante ritorno al successo dopo alcune gare in cui il podio era sfuggito.

Sul podio, accanto ad Antonelli, hanno brillato Charles Leclerc, che ha conquistato un solido secondo posto, e Max Verstappen, giunto terzo.

La vittoria di Antonelli assume un peso ancora maggiore nella corsa al titolo mondiale, considerando il ritiro forzato del suo principale rivale, George Russell, nelle fasi iniziali della gara. Questo imprevisto ha compromesso significativamente le ambizioni iridate di Russell, aprendo ulteriormente la strada al giovane talento italiano.