Il sogno di Luciano Darderi di bissare il successo al Nordea Open di Bastad si è infranto in finale contro un implacabile Andrey Rublev. Il tennista russo ha conquistato il titolo dell'ATP 250 svedese con un perentorio 6-4 6-3, capitalizzando al meglio il nervosismo evidente dell'italoargentino durante l'incontro.

Il dominio di Rublev e il peso della tensione

La partita ha preso il via con un iniziale equilibrio, ma la svolta del primo set è arrivata al decimo game, quando Rublev ha saputo sfruttare un turno di servizio particolarmente difficile per Darderi, aggiudicandosi così il parziale.

Il 24enne azzurro ha mostrato fin da subito chiari segnali di tensione, con gesti di frustrazione che hanno coinvolto la racchetta e la maglietta, a testimonianza degli errori che hanno pesantemente condizionato la prima fase del match. Nel secondo set, il copione non è mutato: Rublev ha piazzato un break in apertura, consolidando il proprio vantaggio e mantenendolo con autorevolezza fino alla chiusura dell'incontro.

Darderi: un torneo di alto livello nonostante la sconfitta

Nonostante il netto svantaggio, Darderi ha cercato una reazione nel terzo game del secondo set, riuscendo a costruirsi una preziosa chance di contro-break. Tuttavia, l'occasione è sfumata, e da quel momento l'azzurro non è più riuscito a colmare il divario accumulato.

Questa sconfitta ha avuto come conseguenza l'uscita di Darderi dalla Top 20 del ranking mondiale. Ciononostante, il bilancio complessivo del torneo per l'italoargentino rimane positivo: al netto dell'atto finale, la sua prestazione è stata giudicata di alto livello, confermando le sue qualità sul campo in terra battuta.

Il trionfo di Rublev e il bilancio della settimana

Andrey Rublev ha chiuso la finale in poco più di un'ora e un quarto, dimostrando una notevole continuità al servizio dopo un avvio che lo aveva visto meno incisivo. Per il tennista russo, questo successo rappresenta il diciottesimo titolo in carriera nel circuito maggiore e il primo conquistato nel 2026. La sua vittoria a Bastad non è una novità, avendo già trionfato qui nel 2023, confermando una particolare affinità con la terra rossa svedese.

Entrambi i finalisti erano giunti all'ultimo atto dopo semifinali particolarmente combattute. Rublev aveva superato Alejandro Tabilo in tre set, mentre Darderi aveva avuto la meglio su Adolfo Daniel Vallejo in un match che si era protratto per quasi tre ore. Questi percorsi impegnativi hanno preparato il terreno per una finale che, seppur decisa dal nervosismo di uno dei contendenti, ha visto la conferma di un Rublev in grande forma e la dimostrazione delle potenzialità di Darderi, nonostante il risultato finale.