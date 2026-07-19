Il giovane tennista spagnolo Daniel Merida ha conquistato il suo primo titolo ATP sulla terra rossa di Umag, in Croazia. Il ventunenne di Madrid si è imposto in una finale combattuta contro il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-1, 5-7, 6-2, raggiungendo un traguardo significativo nella sua carriera professionale, iniziata nel circuito maggiore solo quest'anno.

Merida, che ha debuttato nel circuito ATP a Indian Wells, aveva già raggiunto la sua prima finale a Bucarest, al suo secondo evento a livello di tour. A Umag, in occasione del suo settimo torneo ATP, è riuscito a sollevare il trofeo dopo una partita ricca di colpi di scena.

"È stata una partita folle", ha dichiarato Merida, riferendosi al secondo set in cui ha servito per il match ma ha perso il servizio per ben quattro volte consecutive. Nonostante la reazione del trentaquattrenne Dzumhur, Merida ha dimostrato grande resilienza, ritrovando la concentrazione nel set decisivo e aggiudicandosi gli ultimi cinque giochi per chiudere la sfida con autorità.

Il successo di Umag rappresenta una svolta importante per Merida, che solo quattro mesi fa aveva ottenuto la sua prima vittoria in un tabellone principale ATP. Questa vittoria conferma la rapida crescita del tennista madrileno, capace di gestire la pressione nei momenti cruciali dell'incontro e di imporsi su una superficie impegnativa come la terra battuta.

Un traguardo significativo nel ranking

Con questo prestigioso risultato, Daniel Merida compie un balzo notevole nella classifica mondiale. Il tennista spagnolo sale al numero 58 della classifica ATP live, il miglior piazzamento della sua giovane carriera. Un anno fa, Merida occupava la posizione numero 233 del ranking, e a marzo di quest'anno era al 139° posto, evidenziando una progressione costante e impressionante.

La vittoria di Umag gli garantisce l'ingresso tra i primi sessanta giocatori del mondo, un obiettivo ambizioso per un atleta che ha mostrato grande determinazione e capacità di adattamento. La finale contro Dzumhur ha messo in luce la maturità di Merida, che dopo aver perso il secondo set, ha saputo reagire con forza, imponendosi con un netto 6-2 nel terzo parziale e dimostrando di saper affrontare le fasi più delicate del match.

La stagione di Merida si conferma in costante ascesa, con prestazioni che lo proiettano tra i giovani più promettenti del circuito ATP, consolidando la sua posizione nel tennis mondiale.