Cadillac sta valutando il pilota Colton Herta principalmente in base al suo impegno e ai progressi legati alla Formula 1, piuttosto che ai risultati ottenuti nel campionato di Formula 2. Questa prospettiva è stata chiarita da Dan Towriss, amministratore delegato di TWG Motorsports, il quale ha sottolineato come l'obiettivo primario di Herta in F2 sia l'apprendimento. Il pilota ha infatti lasciato l’IndyCar per competere in F2 nel 2026 con il team Hitech, con la specifica finalità di familiarizzare con i tracciati del calendario di F1 e acquisire esperienza cruciale con gli pneumatici Pirelli.

Finora, la stagione di Herta in Formula 2 ha visto un miglior piazzamento al settimo posto in una gara lunga e un quinto in una gara sprint, posizionandolo attualmente al quindicesimo posto nella classifica generale del campionato. Nonostante questi numeri, Towriss ritiene che sarebbe ingiusto e riduttivo giudicare il suo potenziale e la sua crescita basandosi unicamente su tali risultati in pista, data la natura del suo percorso di sviluppo.

L'Apprendimento come Priorità Assoluta

“Per Colton, l'intera esperienza è incentrata sull'apprendimento: venire qui per assimilare la conoscenza dei tracciati e delle gomme, e questo processo sta indubbiamente avvenendo”, ha dichiarato Towriss. Ha riconosciuto che ci sono stati degli ostacoli e che i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative iniziali.

Tuttavia, ha aggiunto che ciò è da considerarsi normale nel contesto della Formula 2 e, in particolare, data la situazione attuale del team Hitech. L'accento è posto quindi sul progresso formativo piuttosto che sulla mera performance agonistica.

L'Esperienza in Formula 1: Il Vero Metro di Giudizio

Towriss ha evidenziato come Herta stia accumulando un'esperienza di inestimabile valore anche al di fuori dei circuiti di gara. Questo include il lavoro intensivo al simulatore di F1 e la partecipazione alle sessioni di prove libere (FP1). Herta ha già completato la sua prima sessione di FP1 in Formula 1 a Barcellona e ne ha un'altra in programma in Ungheria. L'obiettivo strategico è continuare a maturare questa esperienza diretta e indiretta per dimostrare in modo tangibile la sua piena prontezza e idoneità a un futuro ingresso nella massima categoria del motorsport.

L'amministratore delegato ha inoltre espresso grande apprezzamento per l'atteggiamento di Herta nel suo ruolo di terzo pilota. Ha elogiato la sua forte etica del lavoro, la sua umiltà e la sua spiccata voglia di imparare. “Non c'è stato alcun senso di diritto da parte sua… È semplicemente qualcuno che cerca di guadagnarsi l'opportunità, che vuole fare il lavoro necessario”, ha affermato Towriss, sottolineando che una tale mentalità è esattamente ciò che il team ricerca e valorizza in un pilota.

Prospettive e Il Ruolo Chiave delle FP1

Herta stesso ha riconosciuto che la stagione in F2 è stata finora deludente, indicando le qualifiche come l'area principale su cui concentrare i miglioramenti. La sua partecipazione attiva al programma F1 di Cadillac è confermata dal completamento della prima delle quattro sessioni FP1 previste, svoltasi a Barcellona a giugno.

Queste sessioni di prove libere, insieme al lavoro al simulatore, rappresentano strumenti fondamentali non solo per l'acquisizione di esperienza, ma anche per accumulare i necessari punti superlicenza, indispensabili per un eventuale passaggio definitivo in Formula 1 e per dimostrare la sua completa idoneità.