Colton Herta ha segnato un momento significativo nella sua carriera, partecipando al suo primo turno ufficiale di prove libere in Formula 1. L'evento si è svolto al Gran Premio di Barcellona-Catalunya, dove il pilota ha preso il volante della Cadillac di Sergio Pérez. Herta ha completato un programma di ventisette giri, concludendo la sessione al ventunesimo posto, tre posizioni dietro il suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Questa esperienza è parte integrante di un più ampio programma che prevede quattro sessioni di FP1 durante la stagione, affiancando il suo impegno a tempo pieno in Formula 2, con l'obiettivo di prepararlo per un futuro ingresso nella massima categoria.

Un traguardo personale e professionale

L'esperienza in Formula 1 è stata definita da Herta come “molto piacevole”. Il pilota ha espresso un profondo senso di orgoglio, in particolare per aver rappresentato il marchio Cadillac come americano. Ha dichiarato: “From a more personal side, it was very enjoyable to be a part of something like that, an official session,” aggiungendo: “It means a lot to me, especially having the Cadillac badge as an American. I definitely felt very proud for today. It was very enjoyable.” Queste parole sottolineano il valore emotivo e simbolico di questo debutto per Herta.

Apprendimento intensivo dentro e fuori la pista

Le lezioni apprese da Herta non si sono limitate alla guida.

Il pilota ha evidenziato l'importanza cruciale di comprendere le dinamiche del paddock e le complesse procedure che precedono ogni evento. Ha sottolineato la notevole differenza rispetto alle sue esperienze passate, in particolare per la complessità tecnica delle vetture di Formula 1: “It's all new and it's quite different to what I've done in the past… so many more sensors, so much more development, and quick development, race to race.” La vettura Cadillac MAC-26 lo ha particolarmente impressionato per le sue prestazioni, descrivendola come “very impressive”. Herta ha evidenziato in particolare la velocità pura, la frenata, l'accelerazione e la tenuta in curva come gli aspetti più sbalorditivi e distintivi di una monoposto di Formula 1.

La doppia sfida: F1 e F2 nello stesso weekend

Un aspetto particolarmente impegnativo del weekend di Barcellona è stata la transizione rapida tra la sessione di FP1 di Formula 1 e le qualifiche di Formula 2. Herta ha avuto a disposizione meno di novanta minuti tra la fine della sua esperienza in Cadillac e l'inizio delle qualifiche per la F2. Ha commentato la difficoltà di questo passaggio: “It was very difficult, but I think we did well,” spiegando che la differenza nella velocità di ingresso in curva era di circa cinquanta-sessanta chilometri orari. Nonostante la sfida, grazie al supporto del team Hitech e dei suoi ingegneri, Herta è riuscito a ottenere il suo miglior risultato in qualifica della stagione, conquistando l'ottavo posto.

Riflettendo sul suo percorso, Herta ha espresso una filosofia di miglioramento continuo: “I just take it race by race, to be honest… if we can continue that trend, that’s going to be the most positive in my eyes.” Ha ribadito la sua determinazione a progredire costantemente e a sfruttare al meglio ogni opportunità che gli viene offerta nelle sessioni di FP1, considerandole fondamentali per la sua crescita professionale.

Il contesto dei debutti per i piloti emergenti

Il debutto di Colton Herta nelle prove libere di Formula 1 si inserisce in un quadro più ampio di opportunità per i giovani talenti. Al Gran Premio di Barcellona-Catalunya, ben sette squadre – Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull, Williams, Audi e Cadillac – hanno schierato piloti emergenti nelle sessioni di FP1.

Questa prassi è in linea con il regolamento sportivo che impone a ogni pilota titolare di cedere due sessioni di prove libere a un esordiente nel corso della stagione. Herta è stato uno dei due piloti a fare il suo debutto assoluto in questa sessione, affiancato da Leonardo Fornaroli, che ha guidato per McLaren. Questa iniziativa offre ai nuovi talenti l'opportunità di acquisire esperienza preziosa nel contesto della Formula 1.