Toronto – Il momento difficile di Vladimir Guerrero Jr. non è un caso isolato, ma la punta di un iceberg che rivela problemi più profondi per la squadra. Il suo calo di rendimento riflette le difficoltà offensive che stanno affliggendo l'intera formazione.

Il difficile momento di Vladimir Guerrero Jr.

Il rendimento di Guerrero Jr. è precipitato in modo sorprendente, segnando il peggior periodo della sua carriera. A giugno, ha registrato una media battuta di .198 e uno slugging di .348, numeri che si posizionano al di sotto di quelli di battitori con minore potenza.

Il suo valore di battuta (batting run value) è il più basso mai registrato, e il barrel rate ha toccato i minimi storici da quando Statcast ha iniziato a monitorare questi dati. Il declino è stato progressivo e marcato: da un eccellente .351 in aprile, è sceso a .232 in maggio, per poi finire sotto la Mendoza Line a giugno. Il problema non è solo quantitativo, ma si manifesta anche nella qualità del contatto: il giocatore non sta "barrellando" la palla e non riesce a produrre contatti di alto livello.

Non sono emerse spiegazioni tecniche evidenti per giustificare questo calo. L'analisi dello swing path, dell'angolo d'attacco e del tracking dei lanci non ha rivelato variazioni significative. L'unica ipotesi iniziale, ovvero una minore esposizione alle fastball (il suo punto di forza), non è stata confermata dai dati, che non mostrano una variazione tale da motivare un simile crollo.

Il manager John Schneider ha categoricamente escluso problemi di natura mentale, affermando: “È mentalmente a posto. È un libro aperto con me”, sottolineando la trasparenza e l'integrità del giocatore.

Difficoltà offensive e problemi strutturali

Il calo di forma di Guerrero Jr. si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà offensive che stanno caratterizzando la squadra. La formazione arranca con una media di OPS tra le più basse della lega. A giugno, Guerrero Jr. ha registrato il mese completo più debole della sua carriera con un OPS di .498, dopo un maggio già problematico con un OPS di .623. La questione non sembra essere solo mentale o tecnica, ma include anche un aspetto fisico: una rigidità alla schiena, emersa a metà giugno, potrebbe aver influito sulle sue prestazioni.

Tuttavia, il manager ha minimizzato l'impatto di questo problema, definendo il giocatore in progresso e prossimo al ritorno ai livelli desiderati.

I dati evidenziano che, anche quando colpisce forte, la palla finisce troppo spesso a terra: il tasso di ground-ball su contatti duri è salito al 56%, un aumento significativo rispetto alla media tra il 43% e il 51% registrata negli anni precedenti. Il barrel rate si è dimezzato, e la qualità del contatto è crollata drasticamente. Schneider ha fornito una spiegazione più dettagliata, indicando che il problema risiede nell’uso della parte inferiore del corpo: Guerrero Jr. tende a scivolare in avanti anziché spingere con la gamba posteriore, compromettendo così la rotazione e la forza necessaria per colpire efficacemente la palla.

Le prospettive di recupero

Il calo evidente e preoccupante di Vladimir Guerrero Jr. non è un fenomeno isolato, ma rappresenta un sintomo chiaro di difficoltà offensive più ampie che affliggono la squadra. Queste problematiche sono strettamente legate alla qualità del contatto e alla meccanica di battuta. Nonostante il manager mostri fiducia nel suo imminente ritorno alla forma migliore, la squadra dovrà affrontare e risolvere problemi strutturali più profondi se intende risalire la china e migliorare le proprie prestazioni complessive.