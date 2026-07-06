I Pittsburgh Pirates stanno attentamente valutando una mossa di mercato che potrebbe ridefinire le loro ambizioni stagionali: l'acquisizione del talentuoso catcher Hunter Goodman dai Colorado Rockies. Questa operazione non è solo strategica per il campo, ma si configura anche come un passo decisivo per il general manager Ben Cherington, la cui leadership è sotto crescente pressione a causa dei risultati altalenanti della squadra. Un'ipotesi di trade ben orchestrata con i Rockies potrebbe, infatti, offrire a Cherington il margine di manovra e il tempo necessari per consolidare la sua visione e il suo ruolo all'interno della franchigia.

Hunter Goodman: il profilo e la proposta di scambio

La ricerca di un ricevitore affidabile è una priorità per i Pirates, e Hunter Goodman emerge come un obiettivo primario per rafforzare significativamente la formazione in vista della cruciale corsa ai playoff. Goodman, riconosciuto come un All-Star tra le fila dei Rockies, gode di un controllo contrattuale che si estende almeno fino al 2028, rappresentando un investimento a lungo termine. In questa stagione, ha dimostrato le sue capacità con un impressionante OPS di .873, affiancando a queste prestazioni offensive notevoli doti difensive dietro il piatto. I Pittsburgh Pirates hanno incontrato notevoli difficoltà nel trovare stabilità e continuità nel ruolo di catcher: Henry Davis non è riuscito a imporsi come il futuro titolare atteso, mentre Endy Rodriguez è stato frequentemente fermato da infortuni.

In questo contesto, l'arrivo di Goodman sarebbe un potenziale punto di svolta, capace di infondere nuova fiducia e solidità al reparto.

L'ipotetico scambio delineato per portare Goodman a Pittsburgh implicherebbe un pacchetto significativo per i Rockies. Questo includerebbe Edward Florentino, un giovane prospetto di soli 19 anni, già noto per la sua potenza valutata 60, e Kelly, un lanciatore che potrebbe immediatamente rinforzare la rotazione dei Rockies già nel corso di questa stagione. Un elemento chiave del pacchetto sarebbe anche Henry Davis, il quale, secondo l'opinione diffusa, rappresenta il più grande errore di selezione commesso da Ben Cherington fino ad oggi. Questa proposta, sebbene strategicamente importante, costituisce un sacrificio considerevole per i Pittsburgh Pirates, considerando che la squadra vanta attualmente solo due prospetti tra i primi cento del sistema, con Seth Hernandez come l'altro nome di spicco.

La pressione su Ben Cherington e l'urgenza di una mossa

Il quadro in cui opera il general manager Ben Cherington è sempre più complesso. Nonostante i suoi sforzi per rinnovare e modernizzare il sistema di scouting e selezione dei Pirates, la franchigia ha mostrato evidenti lacune nello sviluppo dei prospetti, con il caso di Henry Davis che ne è un esempio lampante. Ulteriori critiche si sono concentrate sulla scelta di destinare 12 milioni di dollari all'ingaggio di Marcell Ozuna, una decisione che molti ritengono abbia distolto risorse preziose dal rafforzamento del bullpen, un'area che necessitava urgentemente di interventi. In questo scenario, l'acquisizione di Hunter Goodman – un catcher con un controllo contrattuale a lungo termine e un costo relativamente contenuto – si configurerebbe come una mossa astuta e tipica delle squadre che puntano a essere competitive al trade deadline.

Un'operazione di tale portata non solo migliorerebbe la squadra sul campo, ma potrebbe anche fornire a Cherington il tempo prezioso e la credibilità necessari per consolidare la sua posizione e dimostrare la validità delle sue strategie a lungo termine.

La posizione dei Colorado Rockies

Nonostante l'eccezionale stagione di Hunter Goodman, caratterizzata da ben 31 fuoricampo, e la chiara intenzione dei Colorado Rockies di posizionarsi come una squadra "venditrice" in vista del prossimo trade deadline, la franchigia del Colorado non sembra affatto intenzionata a privarsi del suo talentuoso catcher. Sebbene Goodman rappresenti indubbiamente uno dei pochi asset di valore significativo all'interno del roster dei Rockies, la dirigenza ha esplicitamente comunicato che il giocatore non è considerato sul mercato.

Questa ferma posizione rende l'ipotetico scambio per i Pittsburgh Pirates una trattativa estremamente complessa e, potenzialmente, molto difficile da concretizzare, mettendo a dura prova le capacità negoziali di Cherington e del suo team.