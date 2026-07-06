Il tennista romano Flavio Cobolli ha centrato un prestigioso traguardo, qualificandosi per gli ottavi di finale di Wimbledon. L'impresa è arrivata grazie a una convincente vittoria in tre set contro l'australiano Alex de Minaur, un risultato che conferma l'ottimo momento di forma dell'atleta italiano sul palcoscenico internazionale del tennis.

Al termine dell'intenso match sull'erba londinese, Cobolli ha espresso tutta la sua soddisfazione, mescolando orgoglio e un tocco di ironia. "Sono orgoglioso di me stesso e felice per la vittoria", ha dichiarato il giovane tennista, già proiettato al recupero post-partita.

Ha poi aggiunto, con un sorriso: "Ora per recuperare guarderò la partita come al solito con un bel gelato. Stasera cucina papà, pasta pomodoro e cipolla. Magari guardiamo qui i Mondiali, c’è Spagna‑Portogallo".

La battuta più divertente e inaspettata è arrivata sul fronte logistico, rivelando una curiosa situazione personale: "Dobbiamo trovare una casa perché al momento non ce l’abbiamo ancora, i bagagli sono fatti nell’altra: qualcuno ha una casa da prestare?". Questa frase ha stemperato la tensione del momento, offrendo un siparietto di leggerezza dopo la grande performance.

Cobolli, una conferma sul campo di Wimbledon

Il successo ottenuto contro Alex de Minaur agli ottavi di finale di Wimbledon rappresenta un passo significativo nella carriera di Flavio Cobolli.

Affrontare e superare un avversario di alto livello in un torneo dello Slam è la dimostrazione di una crescita costante e di una notevole determinazione. La sua prestazione ha evidenziato non solo la qualità tecnica, ma anche la capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali del match.

La crescita di Cobolli: dal Roland Garros a Londra

Il percorso di Flavio Cobolli in questa stagione è stato caratterizzato da una progressione costante. Dopo aver raggiunto la finale al Roland Garros, il tennista ha continuato a mostrare il suo valore, superando avversari impegnativi nel corso del torneo di Wimbledon. Tra questi, spiccano le vittorie contro giocatori come Mariano Navone, James Duckworth e Karen Khachanov, incontri che hanno messo in luce la sua resilienza e la sua abilità strategica.

Il suo rendimento a Wimbledon è stato ampiamente riconosciuto, con una valutazione di sette nelle pagelle specializzate, a testimonianza di una conferma del suo valore sul palcoscenico internazionale. Il contesto londinese si configura così come una tappa fondamentale nella sua stagione, consolidando i risultati già ottenuti a Parigi e in altri importanti tornei del circuito.