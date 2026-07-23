LeBron James, a oltre tre settimane dall'inizio della free agency NBA, non ha ancora annunciato la sua prossima destinazione. Il suo agente, Rich Paul di Klutch Sports, ha chiarito che James "non ha intenzione di farsi mettere fretta", nonostante le crescenti pressioni, anche dai vertici della lega. Lo stesso James aveva preannunciato che la sua decisione sarebbe potuta arrivare solo tra luglio e agosto, suggerendo un processo lungo e ponderato.

Un fattore cruciale che potrebbe spiegare questa prolungata attesa è la situazione di Anthony Davis, attualmente in forza ai Washington Wizards.

Davis diventerà eleggibile per un'importante estensione contrattuale il 6 agosto. Si ipotizza che l'esito di queste delicate trattative possa influenzare direttamente le scelte di James, che starebbe valutando di attendere l'evoluzione delle discussioni tra Davis e i Wizards prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro.

Scenari di mercato e il ruolo dei Warriors

Negli ultimi giorni, il panorama del mercato NBA è stato animato da diverse ipotesi di mercato che vedrebbero coinvolti sia Davis che James. Alcuni report hanno indicato che i Golden State Warriors avrebbero tentato di acquisire Davis tramite una trade, con l'obiettivo di firmare successivamente James in free agency. Tuttavia, i Wizards non avrebbero mostrato interesse a cedere Davis, almeno finché le trattative per l'estensione non saranno definite.

In questo contesto, i Warriors mantengono una posizione di osservatori attenti, pronti a intervenire qualora si aprissero spiragli concreti.

Secondo alcune teorie diffuse tra gli addetti ai lavori, James starebbe "giocando d'anticipo", attendendo di vedere se una delle squadre interessate possa riuscire a mettere sotto contratto sia Davis che altri giocatori di alto profilo. Tra le franchigie considerate in corsa per James figurano anche i Cleveland Cavaliers, i Miami Heat e i Philadelphia 76ers. I Warriors, dal canto loro, continuano a monitorare la situazione, anche grazie a un recente incontro tra James e Draymond Green, che avrebbe incluso un "pitch pazzesco".

Il 6 agosto: data chiave per Davis e il mercato

La data del 6 agosto si profila come un momento cruciale per il futuro di Anthony Davis e, di riflesso, per quello di LeBron James. I Washington Wizards hanno compiuto un investimento significativo per acquisire Davis. Tuttavia, la presenza di numerosi giovani talenti nel roster e la necessità di una pianificazione a lungo termine potrebbero rendere complessa la decisione di offrire un'estensione pluriennale a un giocatore spesso alle prese con infortuni. Se le trattative dovessero arenarsi, diversi club di alto livello potrebbero inserirsi nella corsa per Davis, tra cui i Warriors, i Cavaliers, i 76ers e i Timberwolves.

Al momento, non ci sono segnali concreti che i Wizards stiano valutando una cessione di Davis.

Tuttavia, la gestione delle imminenti trattative per l'estensione sarà determinante per comprendere le reali intenzioni della franchigia. Indipendentemente dall'esito, la situazione di Anthony Davis è destinata a diventare uno dei temi centrali dell'estate NBA, con possibili e significative ripercussioni anche sulla scelta finale di LeBron James.