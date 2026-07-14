Il futuro di LeBron James, ancora senza contratto, tiene con il fiato sospeso il mondo NBA. Con luglio che volge al termine, cresce l’attesa per la prossima destinazione della stella, mentre i dirigenti delle franchigie si muovono dietro le quinte per assicurarsi il giocatore più popolare della lega.

Le ultime indiscrezioni indicano che la corsa a LeBron James è ristretta a due squadre: Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. I Cavaliers sono favoriti per riportare “The King” nella città d’origine della sua carriera, dove ha lasciato un segno indelebile.

I Warriors, tuttavia, restano una minaccia concreta, grazie alla determinazione del front office e al fascino di una squadra guidata da Stephen Curry e Draymond Green.

Cavaliers e Warriors: le ragioni della scelta

Un possibile ritorno a Cleveland è alimentato da motivazioni affettive e tecniche: la squadra è giovane, con talenti come Evan Mobley, e necessiterebbe di un’ala esperta. I Golden State Warriors non hanno mai interrotto la loro ricerca di James. Nonostante le difficoltà passate, la franchigia californiana continua a credere nella possibilità di aggiungere il quattro volte MVP al proprio roster, non avendo “mollato nella sua rincorsa”.

Il processo decisionale di James rimane estremamente riservato: si affida ai suoi agenti per i contatti con le squadre, mentre le società interessate continuano a esercitare pressioni.

Sebbene Miami Heat, Philadelphia 76ers e Minnesota Timberwolves abbiano manifestato interesse, la sensazione prevalente tra i dirigenti NBA è che la scelta finale si concentrerà tra Cleveland e Golden State.

Il fattore Bronny e le strategie delle squadre

Un elemento cruciale che potrebbe influenzare la decisione di LeBron James è il futuro del figlio Bronny. Diverse squadre valutano l’opportunità di includere Bronny nei propri piani per attrarre il padre. Bronny, con un contratto garantito per la prossima stagione, rappresenta un’opzione interessante sia per i Lakers, che intendono trattenerlo, sia per altre franchigie che potrebbero puntare su di lui per persuadere LeBron.

La situazione rimane fluida e ricca di voci contrastanti.

Sebbene alcuni dirigenti NBA siano convinti che la scelta di James ricadrà tra Warriors e Cavaliers, altri evidenziano come la presenza di Bronny e le proposte delle altre squadre possano ancora alterare gli equilibri. In attesa della decisione finale, il mercato NBA resta in fermento, pienamente consapevole che l’arrivo di LeBron James potrebbe ridefinire il volto della prossima stagione.