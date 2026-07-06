Le Minnesota Lynx si preparano ad affrontare le Connecticut Sun senza una delle loro giocatrici più brillanti, Olivia Miles. La giovane playmaker, scelta con la seconda chiamata assoluta all’ultimo Draft WNBA, sarà assente per la prima volta in stagione a causa di una lesione al polpaccio. L'infortunio è stato riportato durante la recente partita contro le New York Liberty, costringendo la squadra a rivedere i propri piani.

L'assenza di Miles si aggiunge a quelle già note di Napheesa Collier, ancora in fase di recupero dopo un intervento chirurgico alla caviglia, ed Emma Checova, fuori per un grave infortunio al ginocchio che la terrà lontana dal campo per l'intera stagione.

Per la gara contro le Sun, Dorka Juhász è invece considerata probabile. Olivia Miles, finora, ha dimostrato un impatto straordinario, viaggiando a una media di 18,5 punti, 5,7 assist, 4,8 rimbalzi e 1,4 recuperi a partita, con oltre il 50% dal campo. La sua performance l'ha rapidamente resa il fulcro del gioco delle Lynx, portandola a essere considerata la favorita per il titolo di Rookie of the Year e una seria candidata al premio di MVP, tanto che alcune agenzie di scommesse hanno sospeso le puntate su di lei.

Le strategie delle Lynx senza Olivia Miles

Per la sfida contro le Sun, attualmente ultime in classifica, le Lynx dovranno riorganizzare il proprio quintetto. Courtney Williams assumerà il ruolo di playmaker titolare al posto di Miles, affiancata da Kayla McBride e Natasha Howard, con Dorka Juhász a completare il reparto delle lunghe.

Williams, che vanta già una notevole esperienza nella gestione del pallone, sarà chiamata a incrementare il proprio contributo in regia. Natasha Howard, reduce da una serie di prestazioni eccezionali con una media di 18,2 punti e 8,2 rimbalzi nelle ultime dieci gare, potrebbe rivelarsi una figura chiave, specialmente contro una difesa avversaria che ha mostrato difficoltà sia nei rimbalzi che nella gestione delle palle perse.

Aggiornamenti sugli infortuni e previsioni di rientro

Gli ultimi aggiornamenti indicano che l'infortunio al polpaccio di Olivia Miles è classificato come “day to day”, suggerendo che la sua assenza non dovrebbe protrarsi a lungo. Anche Dorka Juhász è segnalata come “questionable” per la partita odierna, mentre Napheesa Collier ha ripreso ad allenarsi, alimentando le speranze di un suo rientro nelle prossime settimane.

Purtroppo, Emma Checova rimarrà fuori per l'intera stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nonostante le importanti assenze, le Lynx possono contare su una rotazione profonda e su un sistema di gioco che privilegia la velocità e la capacità di attaccare in transizione, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi per ottenere la vittoria anche senza la loro giovane stella in campo.