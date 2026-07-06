Un nuovo capitolo si apre per i Pittsburgh Steelers con l'arrivo di Mike McCarthy alla guida tecnica, subentrato a Mike Tomlin dopo una lunga e significativa era. McCarthy, sessantadue anni, fa ritorno nella sua città natale portando con sé un'ampia esperienza, maturata in diciotto stagioni come capo allenatore tra i Green Bay Packers e i Dallas Cowboys. In questo contesto di cambiamento, il quarterback Aaron Rodgers ha già condiviso le sue prime impressioni sulla nuova gestione offensiva, evidenziando la familiarità degli schemi proposti.

Rodgers, che si appresta a vivere il suo secondo anno con i Steelers e la ventiduesima stagione nella NFL, ha commentato: “Ho trascorso tredici anni in (questa) offense con McCarthy.

Ha modificato alcune cose durante il suo periodo a Dallas… È roba che facevamo già, ma ora la chiama in modo diverso”. Il quarterback ha poi descritto questa impostazione come una naturale evoluzione della West Coast offense, spiegando: “È solo la prossima generazione della West Coast offense. Si parte da Bill Walsh, poi quello che Mike faceva con Paul Hackett, e da lì si è evoluta. Dal punto di vista fondamentale, tutto ruota attorno al timing del quarterback”.

Un attacco tra continuità e sfide

L'approccio di McCarthy non sembra orientato a una rivoluzione completa, bensì a una valorizzazione di quanto già consolidato. “Si hanno dei principi fondamentali che si sono stabiliti negli anni iniziali, e poi su quelli si costruiscono delle variazioni”, ha affermato McCarthy.

“Nel football professionistico ci sono molti schemi simili, ma ognuno li interpreta a modo suo”. Questa scelta di puntare su stili collaudati potrebbe offrire ai Steelers una certa continuità, utile per evitare le difficoltà iniziali spesso associate ai cambi di guida tecnica. Tuttavia, solleva anche interrogativi sulla capacità di sorprendere le difese avversarie, che potrebbero aver già studiato e neutralizzato tali soluzioni tattiche.

I Pittsburgh Steelers, reduci da sei stagioni consecutive al di fuori della top ten per punti segnati, si affidano dunque a un sistema che ha dimostrato efficacia in passato, ma che dovrà confermare la sua validità nell'attuale panorama della NFL. L'organico offensivo è stato arricchito dall'arrivo di Michael Pittman, acquisito tramite trade dagli Indianapolis Colts, che va a rafforzare un reparto ricevitori già guidato da DK Metcalf e con l'energia del rookie Germie Bernard, offrendo a Rodgers nuove e importanti opzioni per il gioco aereo.

Prospettive e ambizioni per la stagione

Nonostante i successi ottenuti da McCarthy in carriera – tra cui la vittoria di un Super Bowl XLV proprio con Rodgers nel 2011 e dodici partecipazioni ai playoff – le aspettative per i Steelers rimangono improntate alla prudenza. Secondo alcune analisi, la squadra potrebbe aspirare a un massimo di dieci vittorie nella stagione 2026, puntando a un posto nei playoff attraverso una Wild Card. Tuttavia, la scelta di McCarthy è interpretata da alcuni osservatori come un segnale di continuità piuttosto che di un vero rinnovamento, con il rischio di rimanere ancorati a una mediocrità difficile da superare senza un cambio di rotta più incisivo.

Il running backs coach Ramon Chinyoung Jr., già assistente di McCarthy a Dallas, ha evidenziato: “Stiamo tornando alle origini, alle radici di coach McCarthy”.

Resta da vedere se questa strategia basata sulla solidità e sulla tradizione saprà riportare Pittsburgh ai vertici della NFL, o se invece sarà necessario un approccio più innovativo per rilanciare pienamente le ambizioni dei Steelers.