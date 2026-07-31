Con l’avvio dei training camp NFL, quattro franchigie sono al centro dell’attenzione per le battaglie interne che potrebbero ridefinire le gerarchie e incidere sulle ambizioni di playoff. Le decisioni prese in queste settimane saranno determinanti per la costruzione dei roster e il futuro immediato delle squadre coinvolte.

Raiders: Mendoza sfida Cousins per la regia

La situazione più seguita riguarda i Las Vegas Raiders, reduci da una stagione difficile. La franchigia ha scelto Fernando Mendoza con la prima chiamata assoluta del draft, mentre ha firmato il veterano Kirk Cousins, noto per la sua esperienza e capacità di leadership.

Cousins, che si adatta bene allo schema play-action di Klint Kubiak, parte favorito per il ruolo di titolare all’inizio del camp. Tuttavia, Mendoza potrebbe prendere il posto da titolare già intorno alla sesta settimana se continuerà a impressionare durante la preparazione. La scelta tra l’esperienza di Cousins e il potenziale del rookie potrebbe accelerare il percorso di crescita della squadra.

Vikings: McCarthy e Murray in lotta per il posto da quarterback

I Minnesota Vikings, considerati sulla carta una squadra da playoff, devono risolvere il dilemma in cabina di regia. JJ McCarthy, al terzo anno, cerca la definitiva consacrazione, mentre Kyler Murray, arrivato dopo la rescissione con i Cardinals, ha firmato un contratto minimo.

Murray, favorito in avvio di camp, sta però faticando ad adattarsi al nuovo sistema, mentre McCarthy riceve giudizi positivi. L’esperienza e la doppia minaccia di Murray gli conferiscono ancora un vantaggio, ma la competizione resta aperta e la scelta sarà cruciale per le ambizioni stagionali dei Vikings.

Nei Dallas Cowboys, la sfida riguarda la secondaria difensiva. Dopo una stagione offensiva brillante ma con una difesa in difficoltà, il nuovo coordinatore Christian Parker deve trovare il partner ideale di DaRon Bland tra Shavon Revel Jr., Cobie Durant e Devin Moore. Durant sembra favorito per il ruolo di cornerback titolare, grazie alla sua adattabilità come cornerback esterno.

Infine, i Carolina Panthers cercano di rafforzare il gioco di corsa per supportare il quarterback Bryce Young.

Jonathon Brooks, rientrato dopo un lungo infortunio, ha impressionato in avvio di camp e ha ricevuto elogi dall’allenatore Dave Canales per la sua elusività. Brooks è considerato il futuro titolare in quel ruolo. Se manterrà questo ritmo, Chuba Hubbard potrebbe tornare a un ruolo da secondo running back.

Le decisioni chiave nei training camp NFL

Le battaglie nei campi di allenamento sono spesso il preludio a cambiamenti che possono segnare una stagione. La capacità di individuare il titolare giusto in ruoli chiave come quarterback o cornerback può fare la differenza tra una stagione di successo e una deludente. Le squadre coinvolte sanno che ogni scelta avrà ripercussioni non solo sul breve termine, ma anche sulla crescita dei giovani e sulla gestione dei veterani. In particolare, la situazione dei Raiders e dei Vikings rappresenta un banco di prova per la gestione del talento emergente e dell’esperienza consolidata.