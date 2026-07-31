Ben Shelton ha conquistato un posto di prestigio nei quarti di finale del DC Open, superando Ugo Humbert in una sfida combattuta e avvincente. Questa significativa vittoria ha contribuito a portare a quattro il numero di tennisti statunitensi tra i migliori otto del prestigioso torneo di Washington. La partita, disputata giovedì sera presso il Rock Creek Park, ha visto Shelton imporsi in rimonta con il punteggio di 6-7(3), 6-3, 6-4, dopo aver perso il primo set al tie-break contro il determinato tennista francese.

L’inizio di questa settimana non era stato dei migliori per i giocatori americani, con le inaspettate eliminazioni al primo turno di figure di spicco come Frances Tiafoe, Tommy Paul e Learner Tien.

Tuttavia, la situazione si è notevolmente ribaltata grazie alle eccellenti prestazioni di Taylor Fritz, Alex Michelsen, Brandon Nakashima e dello stesso Shelton, che hanno tutti dimostrato il loro valore raggiungendo i quarti di finale. Shelton, in particolare, ha impressionato per la sua straordinaria determinazione e per alcuni colpi spettacolari che hanno acceso l'entusiasmo del pubblico, tra cui un servizio potente a 151 miglia orarie e precisi passanti vincenti.

La rimonta di Shelton e le sue parole dopo il successo

Contro Humbert, Shelton ha saputo reagire con grande carattere dopo aver perso il primo set, mantenendo una notevole lucidità anche nei momenti più delicati del terzo parziale.

In quel frangente, aveva subito un contro-break a causa di un doppio fallo, ma non si è mai arreso, continuando a lottare con tenacia fino alla vittoria finale. "È stata una grande partita da vivere, ma per me qui a Washington ho già vissuto serate speciali. Questa sicuramente è tra le più importanti", ha dichiarato Shelton con soddisfazione al termine dell’incontro, sottolineando il valore di questa affermazione.

Il prossimo avversario di Shelton in questa competizione sarà Alejandro Tabilo, che ha precedentemente superato Terence Atmane. Tra gli altri tennisti americani ancora in corsa, Alex Michelsen si è guadagnato la sfida con il terzo favorito Taylor Fritz dopo aver eliminato Adrian Mannarino.

Brandon Nakashima, dal canto suo, ha battuto Jakub Mensik e ora affronterà il campione in carica e testa di serie numero uno, Alex de Minaur.

Il quadro generale del torneo e i risultati salienti

Il Mubadala DC Open, un prestigioso torneo ATP 500 che si disputa su cemento, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e significativi della stagione nordamericana. La giornata di giovedì ha visto anche la qualificazione ai quarti di finale di Alex de Minaur, che ha superato Cruz Hewitt con un netto e convincente 6-2 6-3. Tra gli altri risultati di rilievo, Alejandro Tabilo ha avuto la meglio su Terence Atmane, mentre Nakashima ha eliminato il settimo favorito Mensik in tre set combattuti, dimostrando grande resilienza.

La notevole presenza di quattro tennisti americani tra i migliori otto a Washington conferma il buon momento del tennis statunitense e apre scenari estremamente interessanti in vista della fase finale del torneo. Questo evento segna, inoltre, l’inizio ufficiale della stagione sul cemento in Nord America, promettendo ulteriori emozioni e sfide.