L'ATP 250 di Los Cabos apre i battenti con una sfida sul cemento nordamericano tra Cameron Norrie e Aleksandar Kovacevic. Il match, valido per i sedicesimi di finale, è in programma nella notte italiana di martedì 28 luglio, non prima delle 02:30. Entrambi i giocatori cercano ritmo e fiducia sulla superficie dura dopo una stagione sull'erba deludente. In palio c'è un posto negli ottavi, un obiettivo cruciale per risalire nel ranking e iniziare con il piede giusto la seconda parte della stagione.

Norrie favorito sul cemento messicano

Le quote dei principali bookmaker vedono Cameron Norrie favorito.

La sua vittoria è quotata 1.65 da 10Bet e 1.62 da Betfair. La vittoria di Aleksandar Kovacevic è considerata meno probabile, con quote tra 2.15 (10Bet) e 2.20 (Betfair). Questa differenza riflette la maggiore esperienza e il ranking più elevato del britannico. Norrie, ex top 10, si trova a suo agio sulle superfici dure, dove il suo gioco solido da fondocampo e le traiettorie mancine possono mettere in difficoltà. Kovacevic si affiderà alla potenza del servizio per provare a sovvertire il pronostico. Il nostro pronostico pende dalla parte di Norrie, ma ci aspettiamo una partita combattuta, potenzialmente decisa in tre set.

Stato di forma e dati a confronto

Entrambi i giocatori arrivano a Los Cabos reduci da una sconfitta al primo turno a Wimbledon.

L'ultima partita di Cameron Norrie è stata una maratona persa al quinto set contro Michael Zheng. Le statistiche rivelano un giocatore combattivo ma falloso: a fronte di 46 colpi vincenti, Norrie ha commesso 55 errori non forzati e 10 doppi falli. La percentuale di prime di servizio (68%) è stata solida, ma la scarsa efficacia in risposta (solo il 21% di punti vinti sulla prima dell'avversario) e la pessima conversione delle palle break (1 su 6) hanno evidenziato criticità. Anche Aleksandar Kovacevic ha salutato Wimbledon al primo turno, sconfitto in quattro set da Botic Van De Zandschulp. L'americano ha messo a segno 13 ace, ma ha pagato la vulnerabilità sulla seconda di servizio, con cui ha vinto solo il 33% dei punti.

Con 37 errori non forzati e una sola palla break convertita su otto opportunità, anche per lui l'efficacia nei momenti chiave è stata un tallone d'Achille. La sfida opporrà la solidità da fondo di Norrie alla potenza al servizio di Kovacevic; entrambi dovranno ridurre gli errori gratuiti.

Ranking ATP e precedenti: sfida inedita

Questo incontro a Los Cabos segnerà il primo confronto in assoluto tra Cameron Norrie e Aleksandar Kovacevic. L'assenza di precedenti rende la sfida imprevedibile. Dal punto di vista della classifica mondiale, Cameron Norrie occupa la posizione numero 39 con 1205 punti, con un trend in discesa. Aleksandar Kovacevic si trova al numero 93 con 685 punti, anch'egli con un trend recente negativo.

La differenza di oltre 50 posizioni nel ranking giustifica il ruolo di favorito di Norrie, che possiede un bagaglio di esperienza a livello ATP superiore. Kovacevic scenderà in campo con la leggerezza di chi ha meno da perdere. Per Norrie sarà fondamentale imporre classe ed esperienza per evitare una sconfitta che potrebbe pesare sul morale e sulla classifica, mentre per Kovacevic rappresenta una grande opportunità per ottenere una vittoria di prestigio.