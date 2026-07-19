Un altro attacco, un altro verdetto spietato. Tadej Pogačar ha conquistato la sua quarta vittoria di tappa al Tour de France 2026, mettendo un ulteriore, pesantissimo sigillo su una maglia gialla che sembra ormai saldamente cucita sulle sue spalle. Sul traguardo di Le Markstein, subito dopo la salita al Col du Haag, lo sloveno della UAE Team Emirates ha stroncato sul finale la resistenza del suo storico rivale, Jonas Vingegaard, incapace di rispondere al cambio di ritmo decisivo.

La tattica della Visma e l'attesa di Tadej

La salita al Col du Haag, punto chiave della 14° tappa, è stata caratterizzata dal forcing impresso dagli uomini della Visma | Lease a Bike e della Decathlon CMA CGM.

Con il compagno di squadra Isaac Del Toro in difficoltà nelle retrovie, Pogačar ha dovuto correre di rimessa, mantenendo la calma e studiando gli avversari.

Vingegaard ha dettato un ritmo importante nella parte centrale della scalata nel tentativo di sfiancare il leader della generale. Pogačar, tuttavia, non si è scomposto. Ha atteso con pazienza e a meno di due chilometri dalla vetta, ha fatto esplodere tutta la sua potenza. Per il danese non c'è stata possibilità di replica.

L'analisi del computer di bordo: "Numeri incredibili, ma gli manca qualcosa"

Nella conferenza stampa post-gara, Pogačar ha analizzato con grande lucidità la prestazione del rivale, partendo dai dati registrati dal proprio ciclocomputer:

"Se il mio misuratore di potenza mostrava i numeri giusti mentre guardavo in basso, Jonas stava offrendo una prestazione incredibile.

È davvero forte, ma penso che gli stia mancando qualcosa rispetto agli anni scorsi qui al Tour. Lui è lì, e sono sicuro che ne sia consapevole, ma sa anche che gli manca quel piccolo guizzo per fare la differenza. Parliamo di una percentuale minima: se la trovasse, sarebbe esattamente qui con me."

Piedi per terra: "Occhio alle grandi montagne"

Nonostante il vantaggio e il trend psicologico a favore, Pogačar rifiuta di considerare i giochi per la classifica generale già chiusi. Il pensiero vola già alle prossime frazioni alpine, a partire da quella odierna sul Plateau de Solaison.

"Forse avrà una spinta extra sulle montagne più lunghe e difficili, come l'Alpe d'Huez. Lì lo sforzo è diverso, più sostenuto.

Magari sarò io a staccarmi, non si sa mai. Non lo escludo assolutamente dai giochi per i prossimi giorni: è un grandissimo campione e gli manca davvero solo un piccolo dettaglio per tornare al top."

Il Tour de France lascia il Col du Haag con una certezza: questo Pogačar rasenta la perfezione, ma la sua prudenza dimostra che la guardia resterà altissima fino a Parigi.