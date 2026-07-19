L'Italia della pallavolo maschile ha centrato un obiettivo cruciale, qualificandosi per le Final Eight della Nations League. Il pass è arrivato grazie a una convincente vittoria per 3-1 contro Cuba, nell'ultima gara della fase a gironi disputata a Osaka, in Giappone. La nazionale guidata dal CT Ferdinando De Giorgi ha dimostrato grande carattere, riuscendo a imporsi in rimonta con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17, dopo aver ceduto il primo set.

Questo successo non solo ha garantito agli azzurri uno dei sette posti disponibili per la fase finale del prestigioso torneo, ma ha anche consolidato un percorso positivo.

Le Final Eight si terranno a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. Il bilancio complessivo dell'Italia nella fase a gironi si chiude con un bottino di otto vittorie e quattro sconfitte su dodici partite giocate, un risultato che testimonia la solidità e la determinazione del gruppo.

La partita decisiva contro Cuba

La sfida contro la nazionale cubana si è rivelata un test significativo. Dopo un avvio in salita, con il primo set perso per 17-25, l'Italia ha saputo reagire con prontezza. Gli azzurri hanno ritrovato ritmo e precisione, aggiudicandosi i successivi tre set con parziali netti: 25-19, 25-21 e 25-17. Questa vittoria ha permesso agli uomini di De Giorgi di raggiungere matematicamente le Final Eight, un traguardo fondamentale per il prosieguo della stagione internazionale.

Con la Cina già qualificata di diritto come paese ospitante, l'Italia ha brillantemente conquistato uno dei sette slot rimanenti, dimostrando di meritare appieno la partecipazione alla fase finale.

Il cammino degli azzurri a Osaka

Durante la tappa di Osaka, il percorso dell'Italia ha incluso anche una difficile partita contro i padroni di casa del Giappone, conclusasi con una sconfitta al tie-break per 3-2. In quell'incontro, Bottolo si era distinto nel primo set guidando una parziale rimonta, mentre il tecnico De Giorgi aveva optato per diversi cambi tattici, inserendo giocatori come Luca Porro e Pardo Mati. Nonostante l'esito negativo contro il Giappone, la squadra ha saputo dimostrare una notevole capacità di reazione e adattamento, culminata nella vittoria decisiva contro Cuba.

Il complessivo percorso degli azzurri nella fase a gironi ha messo in luce una squadra capace di adattarsi alle difficoltà e di trovare soluzioni efficaci nei momenti chiave. Ora, con la qualificazione in tasca, l'attenzione è interamente rivolta alle Final Eight di Ningbo, dove l'Italia cercherà di confermare le ottime prestazioni e puntare al vertice della competizione.