Il contratto di Deshaun Watson grava pesantemente sui Cleveland Browns. Acquisito nel 2022 con un accordo quinquennale da 230 milioni di dollari, ha creato una complessa situazione finanziaria. Nonostante le ristrutturazioni per gestire il salary cap, una clausola "poison pill" minaccia di aggravare la posizione dei Browns: se Watson resterà oltre il primo marzo 2027, scatterà una garanzia su ulteriori 200 milioni di dollari. Per evitarlo, la dirigenza dovrà rilasciarlo prima. Anche in caso di rilascio, i Browns affronterebbero un dead cap significativo: 34,6 milioni di dollari nel 2027 e 51,5 milioni nel 2028, tra i maggiori impatti nella storia della NFL.

Prestazioni e onere di Watson

Nonostante la nomina a quarterback titolare per il 2026, le prestazioni di Watson non hanno giustificato l’investimento. In quattro stagioni, ha collezionato 19 presenze con un bilancio di 9 vittorie e 10 sconfitte, per un costo medio di oltre 20 milioni di dollari a vittoria. Infortuni frequenti e problematiche fuori dal campo hanno limitato rendimento e continuità, rendendo il suo contratto uno dei più criticati.

La struttura contrattuale, con due anni aggiuntivi a salario minimo trasformati in anni reali dopo una ristrutturazione del dicembre 2024, non permette la permanenza di Watson oltre il 2026. Anche una stagione di successo, inclusa una corsa al Super Bowl, non cambierebbe la necessità di separarsi per evitare la garanzia dei 200 milioni di dollari.

Futuro e ricostruzione

Per il futuro, i Browns possono designare Watson come rilascio post 1 giugno, spalmando il dead cap tra il 2027 e il 2028. Questa soluzione, seppur onerosa, appare l’unica via per mitigare danni al bilancio. La disponibilità di due scelte al primo giro del draft 2027 offre una nota positiva per avviare una ricostruzione, in particolare nel ruolo di quarterback.

La vicenda di Deshaun Watson è un monito per tutte le squadre NFL sull’importanza di valutare attentamente aspetti contrattuali, rendimento e comportamento dei giocatori, specialmente per investimenti di tale portata.