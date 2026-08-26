Il reparto dei running back dei Las Vegas Raiders ha vissuto un momento di apprensione durante una recente sessione di allenamento. Ashton Jeanty, al suo secondo anno con la squadra, ha riportato una distorsione alla caviglia. Fortunatamente, l'infortunio non dovrebbe tenerlo lontano dal campo per un periodo prolungato, ma la dirigenza dei Raiders non intende abbassare la guardia e sta valutando attentamente diverse soluzioni per rafforzare il gruppo in questa fase delicata.

La franchigia, che aveva già pianificato di garantire una maggiore profondità nel ruolo rispetto alle stagioni precedenti, si trova ora a dover gestire l'assenza temporanea di Jeanty senza affrettare i tempi del suo recupero.

L'allenatore Klint Kubiak ha implementato un sistema offensivo che fa ampio uso di più running back, consentendo così una notevole flessibilità nelle scelte e nelle rotazioni. Tra i giocatori chiamati a ricoprire un ruolo più importante spicca il rookie Mike Washington Jr., che si è distinto in preseason con alcune corse di rilievo, dimostrando il suo potenziale e guadagnando la fiducia dello staff tecnico. Accanto a lui, Dylan Laube, una scelta degli ultimi turni del draft, ha mostrato buone doti sia come corridore sia negli special team, mentre Roman Hemby offre una soluzione potente e versatile per le chiamate offensive. Il veterano Dare Ogunbowale rappresenta, infine, una garanzia di esperienza e supporto in caso di emergenza.

Opzioni di mercato per il running back

Nonostante la situazione non sia considerata critica, i Raiders stanno esplorando l'opportunità di inserire un elemento di esperienza per coprire il ruolo di backup durante la convalescenza di Jeanty. Tra i nomi presi in considerazione figura Ameer Abdullah, attualmente in forza ai Jacksonville Jaguars. Abdullah è già ben noto all’ambiente di Las Vegas per aver militato con la squadra nelle due stagioni precedenti. La sua eventuale aggiunta potrebbe rappresentare una soluzione a breve termine, utile soprattutto nel primo mese della stagione, senza però gravare eccessivamente sul monte snap complessivo.

Un’altra opzione, che risulterebbe più onerosa in termini di investimento, sarebbe Aaron Jones Sr.

dei Minnesota Vikings. Jones potrebbe ricoprire il ruolo di titolare in assenza di Jeanty, offrendo un alto livello di produzione. Tuttavia, il suo arrivo comporterebbe un costo significativo. Una scelta più accessibile potrebbe essere Devin Singletary dei New York Giants, un giocatore che offre affidabilità e una produzione costante, anche se meno esplosivo rispetto ad altri profili di running back veterani.

La strategia dei Raiders e le prospettive

La priorità assoluta per i Las Vegas Raiders rimane quella di non affrettare il rientro di Ashton Jeanty. La squadra si affiderà alla profondità già costruita nel roster e valuterà con estrema attenzione eventuali nuovi innesti. L’obiettivo dichiarato non è quello di rivoluzionare l'intero reparto, ma piuttosto di individuare un backup solido e pienamente affidabile che possa alleggerire la pressione sui giovani talenti in attesa del completo recupero del titolare.

Questa gestione prudente dell’infortunio e la ricerca di soluzioni equilibrate confermano la volontà della franchigia di affrontare la stagione con razionalità, pianificazione e senza eccessivi stravolgimenti tattici.