Il training camp dei Cleveland Browns è tornato al centro dell'attenzione, con la competizione interna tra i quarterback che si è riaccesa grazie alle recenti prestazioni di Dillon Gabriel. Il giovane, attualmente terzo nelle gerarchie, sta impressionando lo staff tecnico, in particolare Todd Monken, ex coordinatore offensivo dei Baltimore Ravens, che ha chiarito la filosofia del team: «Tutti stanno competendo, ma non è garantito lo stesso numero di snap. Dipende dal giocatore sfruttare le occasioni… e credo che Dillon lo stia facendo. Se continuerà così, aumenteremo i suoi snap.

Se giochi bene, devi avere più opportunità, altrimenti che senso ha giocare bene?».

Gabriel, reduce da una stagione 2025 in cui ha collezionato una sola vittoria da titolare su sette partite, aveva registrato 937 yard passate, sette touchdown e due intercetti in dieci presenze. Tuttavia, il suo QBR di 31,4 e una percentuale di completamento del 59,5% (110 su 185) avevano sollevato dubbi sulle sue capacità di lettura del gioco e di progressione. Ora, però, il quarterback sembra aver mostrato segnali di crescita significativi, tanto da guadagnarsi progressivamente più spazio nelle sessioni con la prima squadra, a scapito del presunto titolare Deshaun Watson e del rookie Shedeur Sanders.

La competizione per il ruolo di quarterback titolare

La situazione è resa ancora più complessa e delicata dalla presenza di Deshaun Watson, un giocatore che non disputa una stagione completa dal 2020 e che, nonostante un contratto imponente da 41 milioni di dollari, rischia concretamente di perdere il posto da titolare se non dovesse ritrovare la sua forma migliore. Shedeur Sanders, dal canto suo, pur affrontando le difficoltà tipiche di un rookie, dimostra di conoscere il sistema di gioco quanto Gabriel e rimane pienamente in corsa per il ruolo. Todd Monken ha ribadito con fermezza che la competizione resta aperta e che nessun giocatore ha ancora conquistato il ruolo di titolare: «C’è ancora molto tempo prima di prendere una decisione definitiva, e chiunque può emergere».

Il club ha manifestato l'intenzione di attendere almeno la seconda settimana di preseason prima di annunciare il quarterback titolare, mantenendo così alta la pressione e la motivazione su tutti i candidati. La situazione all'interno del reparto resta fluida e in costante evoluzione, con il coaching staff che osserva con la massima attenzione ogni progresso, senza fornire indicazioni definitive su chi sia attualmente in vantaggio nella corsa.

L'impegno dei quarterback e la sfida della concorrenza

L'intenso lavoro svolto da Dillon Gabriel e Shedeur Sanders non è passato inosservato nemmeno agli occhi del quarterbacks coach Mike Bajakian, che ha elogiato pubblicamente la loro dedizione e preparazione: «Sono rimasto davvero impressionato da entrambi… sono stupefatto dalla loro etica del lavoro e dalla conoscenza del football».

Gabriel, pur consapevole di trovarsi inizialmente dietro nelle gerarchie, ha dichiarato di voler «correre la propria gara», concentrandosi sul miglioramento personale e sull'efficacia di ogni singolo snap. L'arrivo del rookie Taylen Green, scelto al sesto giro del draft, aggiunge un ulteriore elemento di competizione in un reparto già affollato, rendendo la lotta per un posto a roster ancora più serrata e stimolante.