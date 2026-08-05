Maxima Roma ha ufficializzato un colpo di mercato di rilievo, annunciando l'ingaggio di Xavier Moon, talentuosa guardia statunitense che vestirà la maglia del club nella stagione 2026/27. Questa mossa strategica rappresenta un ulteriore e significativo passo nella costruzione della squadra, destinata ad affrontare il prossimo campionato nazionale e l'ambiziosa EuroCup. L'arrivo di Moon segue importanti decisioni societarie, come la nomina di Matteo Cotelli quale head coach con un contratto triennale e il rinnovo biennale del centro Miro Bilan, consolidando le fondamenta del roster.

Il percorso professionale di Xavier Moon

Nato a Goodwater, in Alabama, il 2 gennaio 1995, Xavier Moon ha forgiato una carriera professionistica di notevole spessore tra gli Stati Uniti e il Canada dopo aver completato il suo percorso universitario a Morehead State. Il suo talento è emerso con forza nella Canadian Elite Basketball League, dove è stato insignito per ben tre volte del titolo di Player of the Year. Il culmine della sua esperienza in Canada è arrivato nel 2021, quando ha guidato gli Edmonton Stingers alla conquista del titolo, meritando anche il prestigioso riconoscimento di MVP delle Finals. Successivamente, Moon ha calcato i parquet della NBA con i Los Angeles Clippers e ha maturato una significativa esperienza nella NBA G League, affinando ulteriormente le sue capacità.

La sua ultima tappa prima di approdare a Roma è stata con lo Zenit San Pietroburgo, militante nella VTB United League, un'esperienza che ne ha arricchito il bagaglio internazionale.

Le prime dichiarazioni di Moon in giallorosso

“Sono davvero entusiasta di entrare a far parte della squadra nella prossima stagione – ha dichiarato Xavier Moon, esprimendo il suo entusiasmo per la nuova avventura – Ho sentito parlare soltanto molto bene di Roma, una città che mi affascina. Non vedo l’ora di lasciare il segno in EuroCup e di lavorare insieme ai miei compagni per portare tanti successi alla città e al club. Non vedo l’ora di arrivare e di mettermi al lavoro per raggiungere i nostri obiettivi”.

Le ambizioni europee di Maxima Roma

Il progetto Maxima Roma, nato dal trasferimento del titolo sportivo della Pallacanestro Brescia nella Capitale, è stato fortemente voluto dall’imprenditore Paul Matiasic e si propone di affermarsi rapidamente nel panorama cestistico europeo. La squadra ha ottenuto una wild card per partecipare all’EuroCup nella stagione 2026/27, un chiaro segnale delle elevate ambizioni del club. Il sorteggio dei gironi ha inserito Maxima Roma nel gruppo B, dove affronterà, tra le altre, la squadra di Venezia, promettendo sfide avvincenti fin dall'inizio. La regular season di EuroCup prenderà il via il 29 settembre e si concluderà il 13 gennaio 2027, un periodo intenso che vedrà la squadra impegnata su più fronti per onorare il suo debutto continentale.