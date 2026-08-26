I Los Angeles Dodgers si apprestano a vivere una nuova stagione di Major League Baseball con una rosa che molti considerano tra le più forti nella storia della lega. Dopo aver conquistato le ultime due World Series, la franchigia californiana ha ulteriormente rafforzato il proprio organico con innesti di spicco come Kyle Tucker ed Edwin Diaz, tra i free agent più ambiti, e l'acquisizione tramite trade di Tarik Skubal, riconosciuto come uno dei migliori lanciatori partenti del panorama attuale. Nonostante questi importanti rinforzi, la formazione di Los Angeles non appare del tutto imbattibile: le lunghe e intense cavalcate nei playoff, culminate nei recenti successi, hanno lasciato segni fisici e mentali sui giocatori.

La stagione in corso sta mettendo alla prova la loro tenuta, evidenziando momenti di infortunio e prestazioni altalenanti, che li rendono più vulnerabili di quanto la loro potenza sulla carta suggerirebbe.

Le principali contendenti nella National League

Tra le squadre più attrezzate e determinate a interrompere il dominio dei Dodgers, spiccano i San Diego Padres. La franchigia ha significativamente potenziato il proprio monte di lancio con gli arrivi di Robbie Ray e Casey Mize. L'attacco, d'altra parte, può contare su stelle di calibro come Fernando Tatis Jr. e Manny Machado, giocatori capaci di fare la differenza nei momenti cruciali. Tatis Jr., in particolare, dopo un avvio di stagione complesso, ha ritrovato la forma, raggiungendo una media battuta di .287 con 17 fuoricampo e 67 punti battuti a casa, dimostrando la sua importanza per la squadra.

I Milwaukee Brewers si presentano come un avversario particolarmente ostico. La loro forza risiede in una difesa solida e in una rotazione di lanciatori di alto livello, guidata dal talento di Jacob Misiorowski. La squadra è nota per la sua aggressività sulle basi e per la costante pressione che riesce a esercitare sugli avversari in ogni fase del gioco. Tuttavia, il loro attacco, pur essendo efficace, registra un numero inferiore di fuoricampo rispetto ad altre pretendenti al titolo, un fattore che potrebbe rivelarsi critico nelle fasi avanzate dei playoff.

Phillies e Cubs: le sorprese della corsa al titolo

I Philadelphia Phillies hanno vissuto una stagione di notevole svolta. Dopo un cambio di manager, la squadra è riuscita a risalire prepotentemente la classifica, posizionandosi a ridosso degli Atlanta Braves nella propria division.

I Phillies hanno mostrato grande carattere e resilienza, come testimoniato dalla recente rimonta spettacolare contro i St. Louis Cardinals. L'arrivo di Luis Arraez ha ulteriormente rafforzato il lineup offensivo, mentre la rotazione di lanciatori, composta da Cristopher Sánchez, Zack Wheeler e Jesús Luzardo, offre solide garanzie per la postseason.

Anche i Chicago Cubs si candidano a un ruolo di primo piano. Nonostante l'infortunio di Dansby Swanson, la squadra ha trovato in Alex Bregman un punto di riferimento offensivo cruciale. Gli innesti di Kevin Gausman e Clay Holmes hanno fornito maggiore profondità al monte di lancio, e i Cubs hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli, come confermato dalla recente serie vinta contro gli stessi Dodgers.

Se Swanson dovesse rientrare in tempo, i Cubs potrebbero emergere come una delle vere sorprese della stagione, rendendosi un avversario estremamente pericoloso.

Nel panorama della National League, gli Atlanta Braves sono anch'essi considerati tra le possibili antagoniste dei Dodgers, principalmente grazie a un attacco potente e prolifico. Tuttavia, la loro rotazione di lanciatori appare meno solida e profonda rispetto a quella delle altre contendenti principali. Per riuscire a superare i Dodgers, i Braves avrebbero bisogno di prestazioni eccezionali e inattese dai loro lanciatori partenti, specialmente quelli non di punta.

Nonostante le sfide e le insidie, i Los Angeles Dodgers rimangono la squadra da battere.

Il loro lineup è un concentrato di talento, con numerosi MVP e All-Star del calibro di Max Muncy, Andy Pages, Teoscar Hernández, Kyle Tucker e Will Smith, un vero rompicapo per qualsiasi monte di lancio avversario. La vera incognita per i Dodgers potrebbe risiedere nel bullpen, che in postseason potrebbe essere rinforzato con l'impiego di lanciatori come Justin Wrobleski, Roki Sasaki, Eric Lauer e Gavin Stone. In definitiva, i Philadelphia Phillies e i Milwaukee Brewers, grazie alle loro rotazioni di alto livello, sembrano le formazioni più attrezzate per tentare l'impresa di interrompere la serie vincente di Los Angeles e negare loro il three-peat.