Flavio Cobolli ha conquistato un posto negli ottavi di finale del prestigioso Masters 1000 di Cincinnati, al termine di una battaglia sportiva durata tre set contro il talentuoso belga Alexander Blockx. L'incontro, disputato sul cemento statunitense, ha visto l'azzurro, attualmente classificato come numero dieci del mondo, imporsi sul suo avversario, numero trentadue del ranking ATP, con il punteggio finale di 7-5, 4-6, 7-5.

La partita si è rivelata estremamente equilibrata e avvincente sin dalle prime battute, con entrambi i tennisti che hanno mostrato grande determinazione e capacità di rispondere colpo su colpo.

Cobolli ha dimostrato la sua solidità nei momenti chiave, riuscendo a chiudere il primo parziale a suo favore per 7-5. Blockx, tuttavia, non si è arreso e ha reagito con forza nel secondo set, aggiudicandoselo per 6-4 e riportando l'incontro in parità. Nel terzo e decisivo set, la tensione è salita alle stelle, ma è stato ancora una volta l'italiano a trovare le energie e la concentrazione necessarie per prevalere, sigillando la vittoria con un altro 7-5, a conferma della sua tenacia.

Cobolli attende il prossimo avversario a Cincinnati

Grazie a questo successo significativo, Flavio Cobolli si prepara ora ad affrontare la prossima sfida negli ottavi di finale. Il suo avversario sarà uno tra lo spagnolo Rafael Jodar e il cileno Alejandro Tabilo, il cui match è ancora da disputare.

Il percorso dell'azzurro nel torneo prosegue con rinnovata fiducia, forte di una prestazione che non solo conferma il suo eccellente stato di forma, ma anche la sua capacità di gestire la pressione nei frangenti più critici di un incontro di alto livello.

La promettente ascesa di Alexander Blockx nel circuito ATP

Nonostante la sconfitta, Alexander Blockx, il giovane ventunenne belga, continua a essere considerato uno dei profili più interessanti e promettenti del circuito ATP. La sua ascesa è stata costante: dopo aver raggiunto la finale alle prestigiose Next Gen ATP Finals e aver ottenuto la sua prima vittoria nel torneo di Cincinnati già nel 2025, Blockx ha progressivamente scalato il ranking mondiale, raggiungendo l'attuale posizione numero trentadue.

Recentemente, il belga ha dimostrato notevoli progressi anche sulla terra battuta, conquistando vittorie di rilievo a Monte-Carlo, tra cui spicca proprio quella contro Flavio Cobolli. "Mi sento più sicuro, passo dopo passo sto acquisendo fiducia giocando contro i migliori", ha dichiarato Blockx in una recente intervista, sottolineando la sua crescita mentale e tecnica. Il suo imminente debutto all'ATP 500 di Monaco rappresenta un'ulteriore e importante tappa nella sua carriera in rapida evoluzione.