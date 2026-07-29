Lorenzo Musetti ha ottenuto una vittoria significativa nel torneo ATP 500 di Washington, superando l’australiano Aleksandar Vukic in tre set con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3. Questo successo rappresenta un banco di prova cruciale per il tennista carrarino, che ha mostrato solidità mentale e fisica nel suo rientro dopo l’infortunio al retto femorale subito a maggio. Dopo un primo turno condizionato dal ritiro di Matteo Arnaldi, la prestazione contro Vukic ha fornito indicazioni molto più chiare sul suo stato di forma.

La sfida contro Vukic, numero 105 del ranking mondiale, si è rivelata combattuta e ricca di colpi di scena.

Musetti ha dimostrato prontezza mentale, riuscendo a strappare il break all’avversario alla prima occasione utile sia nel primo che nel secondo set, prendendo subito il comando. Nel primo parziale, sul 5-3, ha saputo resistere alla pressione dell’australiano, annullando due palle break nel game decisivo e chiudendo con un convincente 6-3. Il secondo set ha visto un inizio simile, con Musetti avanti 4-2, ma l’azzurro ha mancato due opportunità per il doppio break, perdendo poi il servizio e subendo la rimonta di Vukic, che ha pareggiato i conti vincendo 7-5.

La reazione decisiva nel terzo set

L’inizio del terzo set ha visto Vukic tentare di prendere l’iniziativa, tenendo il suo primo gioco in battuta a zero.

Tuttavia, Musetti ha risposto con determinazione, ottenendo immediatamente un break senza concedere punti all’avversario. Il carrarino ha così ripreso il controllo del parziale, raddoppiando il vantaggio e portandosi a servire per il match sul 5-2. Nonostante un ultimo tentativo di reazione da parte dell’australiano, l’azzurro ha chiuso la partita sul 6-3, assicurandosi l’accesso ai quarti di finale del torneo con qualche brivido in più.

Nel prossimo impegno, Musetti affronterà il vincitore tra Rafael Jodar e Kei Nishikori. Il livello della competizione è destinato ad alzarsi ulteriormente, specialmente in caso di scontro con lo spagnolo Jodar. Il tennista italiano, tuttavia, si concentra su un passo alla volta, determinato a proseguire il suo percorso nel torneo.

I progressi di Musetti sul cemento

Sebbene la superficie in cemento americana non sia stata storicamente la sua preferita, Lorenzo Musetti ha mostrato miglioramenti notevoli negli ultimi mesi. A gennaio, infatti, aveva sfiorato la semifinale agli Australian Open, venendo fermato da un infortunio mentre conduceva per due set a zero contro Novak Djokovic. La vittoria contro Vukic a Washington conferma la sua crescita su questa superficie, un segnale positivo in vista dei futuri impegni stagionali.

Intanto, sempre nell’ATP Washington, l’australiano Alex De Minaur ha superato in tre set (6-4, 3-6, 6-3) il greco Stefanos Tsitsipas, quest’ultimo entrato nel tabellone principale grazie a una wild card, in un altro incontro di rilievo della giornata.