Lamar Jackson, quarterback dei Baltimore Ravens e due volte MVP della NFL, è molto discusso nel football. Nonostante i successi personali e il record di yard corse, Jackson non ha ancora conquistato il Lombardi Trophy. Il suo futuro a Baltimore è incerto, tra contratto in scadenza e trattative in corso. La squadra di Jesse Minter, tra le favorite per il titolo, con dubbi sulla continuità.

I New York Jets sarebbero pronti a inserirsi nella corsa per Jackson. Un insider rafforza l'ipotesi che i Jets possano puntare su un nuovo allenatore, con Mike Tomlin tra i nomi più quotati, e su un quarterback di esperienza come Jackson.

Il giocatore, che si rappresenta, ha un contratto con clausole di no-trade e no-tag, e un impatto salariale di 84,5 milioni di dollari per il 2027.

Le condizioni di un possibile scambio

Il valore di Jackson è stimato intorno a quattro scelte al primo giro, ma l'ipotesi più concreta suggerisce tre prime scelte. Reso possibile dalle recenti mosse dei Jets (acquisizione pick cedendo Quinnen Williams e Sauce Gardner), tale pacchetto potrebbe convincere i Ravens a cederlo, in vista di un draft ricco di prospetti nel ruolo, tra cui Arch Manning e Dante Moore.

Per Baltimore, ricostruire con giovani talenti è allettante, considerando età e preoccupazioni fisiche. Il quarterback, leggenda della franchigia, potrebbe lasciare spazio a una nuova generazione.

I Jets, dopo anni difficili nel ruolo QB, vedrebbero in Jackson la chiave per rilanciare le proprie ambizioni.

La situazione dei New York Jets

I Jets sono considerati la destinazione più logica per Jackson. La squadra dispone di due scelte al primo giro, ampio spazio salariale e una delicata situazione nel ruolo di QB: Justin Fields infortunato, Tyrod Taylor in scadenza, rookie Brady Cook in difficoltà. Puntare su un veterano di alto livello come Jackson è una mossa strategica per superare la mediocrità e raggiungere i playoff.

Le tensioni tra Jackson e i Ravens alimentano le speculazioni, ma resta da capire se mercato e volontà delle parti porteranno a uno scambio capace di cambiare gli equilibri della NFL.