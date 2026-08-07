Una prestazione sorprendente ha rimescolato le gerarchie nel reparto quarterback dei Carolina Panthers. Haynes King, ex Georgia Tech, ha brillato nel Hall of Fame Game contro gli Arizona Cardinals a Canton. Entrato per gli ultimi due quarti e mezzo, King ha lanciato per 180 yard e due touchdown, siglando anche la meta decisiva con una corsa personale nei secondi finali. Sebbene la prova sia avvenuta contro le seconde linee in preseason, ha acceso i riflettori su King, suggerendo un possibile cambiamento negli equilibri interni.

La posizione di quarterback di riserva per i Panthers era incerta.

Ora, la dinamicità e l'improvvisazione di King lo rendono il principale candidato per il ruolo di backup di Bryce Young. Questa evoluzione mette in discussione il futuro di Kenny Pickett, la cui performance contro Arizona è stata modesta: 62 yard lanciate, un touchdown, un sack subito e due drive senza avanzamento. Per Pickett, la prospettiva di cercare una nuova squadra si fa concreta.

Kenny Pickett sul mercato: i Buffalo Bills tra le ipotesi

La prestazione sottotono di Pickett rafforza l'idea di un suo possibile addio a Carolina. Sebbene il suo valore di mercato non sia elevato, la sua esperienza in NFL potrebbe interessare franchigie con incertezze nel ruolo di quarterback di riserva. I Buffalo Bills emergono come potenziale destinazione: la squadra, con Kyle Allen e Shane Buechele a supporto di Josh Allen, potrebbe valutare l'acquisizione di Pickett.

Un possibile scambio prevedrebbe una scelta al settimo giro del prossimo draft. Pur non avendo brillato in passato, Pickett offre esperienza in partite ufficiali, un fattore non trascurabile in un ruolo così delicato.

Haynes King: potenziale e concorrenza per il ruolo di backup

Nonostante la promettente prova, è opportuno mantenere cautela suKing. Il giocatore, non scelto al draft, ha mostrato qualità atletiche, ma la sua tecnica come passatore è ancora da affinare. La sua recente prestazione gli ha però garantito un vantaggio su Pickett nella corsa al ruolo di secondo quarterback. Per i Panthers, la priorità assoluta rimane la salute di Bryce Young. Ciononostante, la capacità di King di muoversi e creare gioco con le gambe potrebbe rivelarsi preziosa in caso di necessità. Se Carolina riuscisse a cedere Pickett, potrebbe consolidare la posizione di King e valutare l'ingaggio di un altro quarterback per stimolare la concorrenza durante il training camp.