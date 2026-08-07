La Federazione ha ufficializzato oggi a Roma la nuova composizione dello staff tecnico delle nazionali giovanili azzurre, delineando un quadro di importanti conferme e una sola, significativa, novità. Silvio Baldini è stato riconfermato alla guida dell’Under 21, un incarico che mantiene dopo l'ottimo lavoro svolto. L’unica introduzione è rappresentata da Giovanni Costantino, che assume il ruolo di nuovo tecnico dell’Under 16.

La permanenza di Silvio Baldini sulla panchina dell’Under 21 è il risultato del buon rendimento mostrato dalla squadra nella passata stagione.

Il percorso si è concluso con un lusinghiero secondo posto nel Gruppo E delle qualificazioni europee, frutto di ventuno punti conquistati, sette vittorie, una sola sconfitta, e un impressionante bilancio di venticinque gol realizzati – il miglior attacco del girone – a fronte di soli cinque subiti. A ciò si aggiunge l'esperienza di Baldini come commissario tecnico ad interim della Nazionale maggiore, un ruolo ricoperto in occasione delle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, a testimonianza della sua versatilità e della fiducia riposta.

Conferme e promozioni nello staff giovanile

Il principio di continuità è stato esteso anche ad altri ruoli chiave. Oltre a Baldini, sono stati infatti confermati Carmine Nunziata e Enrico Battisti, che continueranno a guidare rispettivamente le formazioni dell’Under 20 e dell’Under 15.

Un segnale di fiducia è stato dato anche attraverso la promozione di diverse figure interne: Favo, Franceschini e Pasqual assumeranno la responsabilità delle squadre Under 19, Under 18 e Under 17. La panchina dell’Under 14, infine, rimane saldamente affidata a Milani, completando così un organigramma che punta sulla stabilità e sulla valorizzazione delle risorse esistenti.

Il profilo del nuovo tecnico dell’Under 16

L’unico volto nuovo nel panorama tecnico federale è Giovanni Costantino, la cui nomina alla guida dell’Under 16 porta una ventata di esperienza internazionale. La sua carriera ha avuto inizio in Finlandia, dove ha lavorato con le giovanili del Futura e ha allenato la formazione femminile dell’Åland United.

Successivamente, ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico al fianco di Marco Rossi in diverse realtà: in Ungheria con l’Honvéd, in Slovacchia con il Dunajská Streda e, infine, con la Nazionale ungherese. Come primo allenatore, Costantino ha accumulato una vasta esperienza, guidando squadre come l’MTK Budapest, il Casarano in Serie D, l’Agia Napa a Cipro, l’FCU Craiova in Romania e, più recentemente, il Petrocub Hîncești in Moldova. Questo percorso eterogeneo evidenzia una profonda conoscenza di diversi contesti calcistici e metodologie di lavoro.

Con queste decisioni, la Federazione ribadisce la propria strategia, incentrata sulla continuità e sulla valorizzazione interna del proprio patrimonio di tecnici.

L’introduzione di un solo nuovo elemento, Giovanni Costantino, con il suo ricco bagaglio di esperienza internazionale e la sua familiarità con diversi contesti giovanili, si inserisce perfettamente in questa visione, mirando a un equilibrio tra stabilità e un mirato apporto di nuove competenze per lo sviluppo delle future generazioni di calciatori azzurri.