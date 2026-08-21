Larissa Iapichino è la prima dei 19 azzurri in gara all’Alexander Stadium a regalare all’Italia una straordinaria medaglia d’oro. Nella finale del salto in lungo, l’azzurra atterra al primo tentativo a 7 metri, sfiorando il suo fresco primato italiano di 7,12 e scrivendo una pagina storica dell’atletica italiana.
Iapichino, oro nel lungo: è la prima azzurra campionessa europea all’aperto
La misura di 7 metri consente a Iapichino di conquistare il titolo in una gara dall’altissimo contenuto tecnico, con cinque atlete racchiuse in appena 5 centimetri.
L’azzurra migliora così il precedente primato italiano di 7,11, detenuto dalla mamma Fiona May e rimasto imbattuto dal 1998.
Con questo successo, Larissa Iapichino diventa la prima azzurra a vincere il titolo continentale all’aperto nel salto in lungo femminile.
4x400 donne, arriva il bronzo
Bella impresa nella finale della 4x400 femminile, dove il quartetto azzurro composto da Alessandra Bonora, Anna Polinari, la nissena Alice Mangione e l’ottocentista Eloisa Coiro conquista la medaglia di bronzo.
L’Italia chiude in 3'23"57, alle spalle dell’Olanda, prima in 3'21"10, e della Gran Bretagna, seconda in 3'21"68.
La sprinter di Niscemi Alice Mangione bronzo con la staffetta 4x400.
4x100 mista, Italia fuori
Italia out nella finale della 4x100 mista. Dopo lo start in prima frazione con Eduardo Longobardi, il cambio con Vittoria Fontana non va a buon fine: la velocista pasticcia con Fausto Desalu e il bastoncino non arriva così all’ultima frazionista, Alice Pagliarini.
Italia leader del medagliere
Dopo la medaglia d’oro conquistata da Larissa Iapichino, l’Italia rimane in vetta al medagliere con 20 podi: 9 ori, 6 argenti e 5 bronzi.
Ori (8): Larissa Iapichino (lungo); Nadia Battocletti (5000 e 10000); Gimbo Tamberi (alto); Dariya Derkach (triplo); Massimo Stano (maratona marcia); Silvia Fiorini (maratona marcia); Leo Fabbri (peso); Andy Diaz (triplo).
Argento (6): Sara Fantini (martello); Zane Weir (peso); Francesco Fortunato (mezza maratona marcia); Alexandrina Mihai (mezza maratona marcia); Pietro Riva (maratona); Italia a squadre nella mezza maratona femminile (Rebecca Lonedo, Sofia Yaremchuk, Giovanna Epis e Alessia Tuccitto).
Bronzo (6): Micol Majori (5000); Andrea Cosi (mezza maratona marcia); Fausto Desalu (200); Matteo Sioli (alto); Andrea Della Valle (triplo).