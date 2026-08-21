La tennista italiana Jasmine Paolini ha ufficializzato il ritorno alla collaborazione con il coach spagnolo Marc Lopez. Questa decisione, che segue un periodo di pausa nel loro rapporto professionale, è stata annunciata dalla stessa atleta e mira a dare un nuovo e significativo slancio alla sua carriera nel circuito internazionale.

Paolini ha spiegato che la scelta di riprendere il lavoro con Lopez è maturata dopo un’attenta e profonda riflessione sulle sue esigenze sia tecniche che personali. La tennista ha sottolineato l’importanza del legame con il suo allenatore, dichiarando: "Con Marc ho sempre avuto un ottimo rapporto, sia umano che professionale.

Credo che insieme possiamo raggiungere nuovi obiettivi". Marc Lopez, figura di spicco e già noto per la sua vasta esperienza nel mondo del tennis internazionale, aveva già affiancato Paolini in una fase precedente del suo percorso sportivo, contribuendo in modo determinante alla sua crescita e al perfezionamento tecnico.

Il contesto del rientro e le sfide fisiche

La ripresa di questa importante collaborazione con Lopez si inserisce in un momento particolarmente delicato per Jasmine Paolini, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare alcune significative difficoltà fisiche. In particolare, la tennista aveva recentemente reso nota la necessità di prendersi un periodo di riposo prolungato per consentire al suo piede di recuperare completamente da un infortunio.

"Il mio piede ha bisogno di riposo", aveva affermato Paolini, motivando così la sua assenza dai prestigiosi tornei di Washington e Toronto. La scelta di tornare a lavorare con una figura di fiducia e profonda conoscenza come Lopez appare, in questo scenario, come un passo strategico e fondamentale per ripartire con rinnovata energia e con il supporto di un team tecnico consolidato.

La gestione degli infortuni rappresenta un aspetto di cruciale importanza e complessità nella carriera di ogni atleta professionista. Paolini, pienamente consapevole dell’importanza di un recupero fisico ottimale, ha scelto di non affrettare i tempi e di affidarsi completamente a un team tecnico che conosce a fondo le sue peculiarità e le sue esigenze specifiche.

La rinnovata partnership con Marc Lopez potrebbe rivelarsi un fattore determinante per il suo atteso ritorno ad alti livelli di competitività. In passato, Lopez ha già dimostrato la sua capacità di valorizzare al meglio le qualità e il potenziale della tennista italiana, e questa nuova fase del loro rapporto professionale si apre con l’obiettivo primario di consolidare i progressi già raggiunti e di puntare con determinazione a nuovi e ambiziosi traguardi nel panorama tennistico mondiale.