Gli Stati Uniti hanno conquistato l’accesso alla finale della Nations League di pallavolo maschile, imponendosi sul Giappone con il punteggio di 3 a 2. La combattuta semifinale si è disputata a Ningbo, in Cina, e ha visto la formazione americana prevalere al termine di un tie-break avvincente. Dopo aver eliminato l’Italia, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, la squadra statunitense ha dimostrato grande determinazione, assicurandosi la possibilità di giocarsi il titolo contro la Polonia, attuale campione in carica.

L’incontro tra Stati Uniti e Giappone si è rivelato estremamente equilibrato, risolvendosi solo al quinto set.

Gli americani, dopo la vittoria sugli azzurri, hanno affrontato un avversario ostico nei nipponici, ma sono riusciti a prevalere nei momenti cruciali della partita. Questa vittoria permette agli Stati Uniti di accedere alla finale, dove si confronteranno con la Polonia, squadra che li aveva già sconfitti nell’edizione 2023 della competizione.

Il Giappone in campo per il terzo posto

Per il Giappone, la sconfitta in semifinale significa la possibilità di contendersi il terzo posto nella cosiddetta “finalina”. La squadra nipponica affronterà la Slovenia, che è stata eliminata dalla Polonia con un netto 3-0 nella prima semifinale giocata nella stessa giornata. I giapponesi avranno così l’occasione di chiudere il torneo sul podio, dopo un percorso comunque significativo che li ha portati fino alle semifinali.

Il percorso delle squadre nella Nations League

Nel corso della Nations League 2026, il Giappone aveva mostrato una notevole solidità, mantenendo a lungo l’imbattibilità e guidando la classifica generale del torneo. In una delle sfide più intense della competizione, i nipponici erano riusciti a superare gli Stati Uniti in una precedente fase a Orléans, in Francia. In quell’occasione, la vittoria al tie-break (3-2) fu ottenuta anche grazie alla prestazione eccezionale di Ran Takahashi, autore di ben 26 punti. Gli Stati Uniti, d’altra parte, hanno saputo reagire con forza nel momento più importante, conquistando la finale e confermando una costante crescita nel corso della manifestazione.