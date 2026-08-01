Il futuro di Filippo Tortu agli Europei di atletica di Birmingham è appeso a un filo. Il velocista azzurro, oro olimpico nella 4x100 a Tokyo 2021, si trova attualmente in fase di riabilitazione e la sua partecipazione è in bilico. La decisione definitiva sulla sua presenza verrà presa il 4 agosto, al termine del raduno delle staffette azzurre al Casal del Marmo di Roma.

Tortu ha chiarito la sua situazione: “Non ho ancora iniziato a correre, sono qui per fare riabilitazione e farmi vedere dallo staff della nazionale, vediamo se riuscirò a fare la staffetta, sicuramente non farò i 200 se dovessi partire per gli europei di Birmingham”.

Questo significa che, anche in caso di partenza per l'Inghilterra, la sua partecipazione sarebbe limitata alla staffetta, escludendo categoricamente la gara individuale dei 200 metri.

L'infortunio e il percorso di recupero

Il problema fisico che affligge il campione è emerso la settimana precedente i campionati italiani. “Ho sentito un colpo prima della curva, pensavo di essermi stirato ma non ci sono lesioni. Ho un’elongazione però sento ancora dolore”, ha spiegato Tortu. Nonostante l'assenza di lesioni gravi, l'elongazione continua a causare dolore, impedendo al velocista di allenarsi a pieno regime e compromettendo la sua preparazione per le gare individuali.

Il percorso di recupero è cruciale in questi giorni, con lo staff della nazionale che monitora attentamente i progressi.

La speranza è che il dolore diminuisca a sufficienza per consentire almeno la partecipazione alla staffetta 4x100, dove Tortu è un elemento fondamentale e campione europeo in carica (Roma 2024).

Una nota positiva: portabandiera ai Giochi del Mediterraneo

In questo periodo difficile, una notizia ha portato un raggio di sole per Filippo Tortu: la nomina a portabandiera per i prossimi Giochi del Mediterraneo. “Una bella notizia in questo periodo difficile. Mi ha chiamato Buonfiglio, ci eravamo conosciuti già sull’aereo per Tokyo e gli ho potuto solo dire che darò l’esempio. Porterò i valori e la passione che mi ha portato fin qui”, ha commentato l'atleta, esprimendo il suo orgoglio per l'importante incarico.

Verso gli Europei di Birmingham

La situazione per gli Europei di Birmingham rimane complessa. Il velocista aveva già rinunciato ai 200 metri dei campionati italiani di Firenze, tenutisi domenica 26 luglio, a causa di un nuovo infortunio in allenamento. Sebbene l'entità esatta del problema non sia stata specificata, la possibilità di essere inserito nella squadra per Birmingham nel gruppo delle staffette veloci (4x100 e 4x100 mista) è ancora aperta, a condizione che il recupero proceda positivamente e il dolore si attenui. La sua presenza sarebbe fondamentale per le ambizioni azzurre, data la sua esperienza e il suo palmarès, che include l'oro olimpico di Tokyo 2021 e il titolo europeo nella 4x100 a Roma 2024.