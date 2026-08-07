La Costa Smeralda si prepara ad accogliere nuovamente la grande vela internazionale con due degli appuntamenti più prestigiosi del calendario agonistico. Lo Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) ha infatti annunciato il ritorno della 36ª Maxi Yacht Rolex Cup, in programma dal 6 al 12 settembre 2026, e della 23ª Rolex Swan Cup, che si terrà dal 13 al 19 settembre. Queste due settimane consecutive di regate trasformeranno Porto Cervo nel fulcro della vela d'altura, ospitando alcune delle imbarcazioni più competitive ed eleganti a livello mondiale e rafforzando la sua posizione di riferimento internazionale.

La 36ª Maxi Yacht Rolex Cup: Titoli Mondiali in Palio

Organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con l’International Maxi Association (IMA) e con il prezioso supporto di Rolex, la Maxi Yacht Rolex Cup si conferma da oltre quarant’anni un evento di riferimento per i grandi yacht. L'edizione 2026, che si svolgerà dal 6 al 12 settembre, è parte integrante dell’IMA Mediterranean Maxi Inshore Challenge 2026 ed è ufficialmente sotto l’egida della Federazione Italiana Vela. L’elenco provvisorio delle iscrizioni, ancora aperto, vede già quasi 40 imbarcazioni di lunghezza superiore ai 60 piedi pronte a sfidarsi. La competizione sarà particolarmente accesa, con due ambiti titoli mondiali in palio: il Rolex IMA Maxi 1 World Championship e il Rolex IMA Maxi GP World Championship.

A difendere i prestigiosi allori conquistati nel 2025 saranno il WallyCento Galateia di David Leuschen e Chris Flowers, campione in carica nella classe Maxi 1, e il wallyrocket71 Django 7X del socio YCCS Giovanni Lombardi Stronati, detentore del titolo nella classe Maxi GP. La sfida per Galateia si preannuncia intensa, con avversari di calibro come Leopard 3, V, Magic Carpet E, Tilakkhana, My Song, Capricorno e Deep Blue. Nella classe Maxi GP, Django 7X dovrà confrontarsi nuovamente con Jolt, Bella Mente, Proteus, Jethou e Balthasar. Un momento di particolare interesse sarà il debutto di Northstar III, il nuovo JV76 del socio YCCS Peter Dubens, varato di recente e atteso in regata.

Protagonisti e Programma: Dai Multiscafi alla Rolex Swan Cup

Un elemento di spicco di questa edizione è la significativa presenza dei multiscafi, con ben sei equipaggi iscritti: Allegra, Coco de Mer, Gaea, Highland Fling 18, Layla e Sophia. Quest'ultimo, in particolare, segna un momento storico essendo il primo trimarano a partecipare alla Maxi Yacht Rolex Cup. L'intera manifestazione si svolgerà presso la suggestiva sede dello Yacht Club Costa Smeralda a Porto Cervo, in Sardegna. Il programma dettagliato, che include regolamenti su ammissioni, classi, iscrizioni e premi, è consultabile nel 'Notice of Race' pubblicato il 7 luglio 2026, garantendo trasparenza e chiarezza per tutti i partecipanti.

A chiudere questo eccezionale periodo di vela internazionale sarà la 23ª Rolex Swan Cup, che prenderà il via la settimana successiva, dal 13 al 19 settembre. Questo secondo evento proseguirà l'intensa attività velica in Costa Smeralda, attirando ulteriori equipaggi e imbarcazioni di fama mondiale e consolidando la reputazione della regione come destinazione prediletta per la grande vela.