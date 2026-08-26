L'Al Nassr ha vissuto una serata di grande intensità nella Saudi Pro League, caratterizzata dalla sostituzione di Cristiano Ronaldo all'intervallo del match contro l'Al Ettifaq. Nonostante l'evidente irritazione del campione portoghese, la squadra ha saputo reagire con determinazione, ribaltando il risultato e conquistando la vetta della classifica. Una rimonta che ha confermato la leadership del club, supportata dalle scelte tattiche del tecnico Postecoglou, il quale aveva sottolineato come i cambi fossero cruciali per fare la differenza.

La decisione tattica e la reazione di Ronaldo

Il 41enne attaccante portoghese, tornato titolare dopo l'esperienza ai Mondiali, è stato richiamato in panchina da Postecoglou durante l'intervallo. La decisione è arrivata in un momento difficile per l'Al Nassr, che si trovava in inferiorità numerica e sotto di due gol. Cristiano Ronaldo ha manifestato chiaramente la sua frustrazione, allargando le braccia in un gesto interrogativo verso la panchina, un'immagine che ha subito fatto il giro del mondo sportivo.

Il tecnico Postecoglou ha poi fornito la sua spiegazione sulla scelta: “Quando ho effettuato le sostituzioni, compresa quella di Ronaldo, ero convinto che i giocatori entrati potessero fare la differenza.

Sono venuto qui per aiutare i giocatori, quindi sono orgoglioso di loro perché ogni subentrante ha dato un contributo positivo. Sono qui per aiutare la squadra con quello che vedo, e tutti sanno che Ronaldo non giocava da molto tempo. Ha giocato in modo eccezionale nel primo tempo, e abbiamo optato per un approccio diverso”.

La rimonta epica e la leadership in classifica

La scelta di Postecoglou si è rivelata pienamente vincente. Nel secondo tempo, l'Al Nassr ha messo in atto una rimonta spettacolare: Mané e Al Amri hanno segnato nel giro di soli tre minuti, riportando il risultato in parità. L'emozione è culminata nel recupero, quando l'ex attaccante del Liverpool, Mané, ha firmato il gol del definitivo 3-2, completando un'impresa memorabile.

Grazie a questa vittoria sofferta ma meritata, l'Al Nassr si è proiettato in testa alla classifica della Saudi Pro League, forte di tre successi consecutivi in questa stagione, dimostrando carattere e resilienza.

La sfida tattica e il carattere della squadra

La rimonta è stata ancora più significativa considerando le condizioni in cui si è verificata: la squadra era in dieci uomini, sotto di due gol e in un contesto climatico difficile. Postecoglou ha elogiato apertamente il carattere dei suoi giocatori, affermando che hanno mostrato grande coraggio e fiducia, sono stati eccezionali e che hanno preso la decisione di lottare.

Il tecnico ha ribadito con fermezza che la sostituzione di Ronaldo era stata dettata da una precisa necessità tattica: con dieci uomini in campo, averlo fuori dopo 45 minuti – ha fatto un ottimo lavoro nel primo tempo – ma avevamo bisogno di un approccio diverso nella seconda metà della partita. Una decisione che, seppur difficile, ha permesso all'Al Nassr di trasformare una situazione di svantaggio in un trionfo.