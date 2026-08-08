Iga Swiatek ha centrato il suo sesto quarto di finale stagionale, conquistando l’accesso al turno successivo del torneo di Toronto. La tennista polacca, numero otto del mondo, ha superato Marta Kostyuk in una battaglia di tre set, con il punteggio finale di 3-6, 6-1, 6-2. Una vittoria significativa che ha visto Swiatek ribaltare una situazione inizialmente sfavorevole, vendicando così la sconfitta subita contro l’ucraina agli ottavi del Roland Garros.

Dopo aver perso il primo set, Swiatek ha mostrato una netta inversione di tendenza. Con una maggiore velocità negli spostamenti e colpi più incisivi, la polacca è riuscita a rientrare prepotentemente in partita.

Nei set successivi, ha dimostrato una grande solidità nei momenti chiave, salvando tutti gli otto break point concessi. Il match, durato due ore e undici minuti, si è concluso quando Swiatek ha sfruttato il suo sesto match point, al termine di un ultimo game estenuante durato oltre dieci minuti, con Kostyuk che ha mandato in rete un rovescio decisivo.

La rimonta e la solidità nei momenti decisivi

L’incontro è iniziato in modo concitato, con ben quattro break consecutivi. Nel primo set, Kostyuk ha saputo approfittare delle incertezze al servizio di Swiatek, dominando in particolare sulla seconda palla della polacca, vincendo sedici dei diciassette punti giocati e strappando il servizio per ben tre volte a zero.

Tuttavia, dopo una breve pausa, Swiatek ha ritrovato fiducia e determinazione. Ha tenuto il servizio con autorità, salvando due break point cruciali e portandosi sul 3-0 nel secondo set. Da quel momento, la polacca ha preso il controllo totale del gioco, vincendo otto dei nove punti successivi e chiudendo il set con un perentorio 6-1.

Nel terzo set, Swiatek ha mantenuto l'iniziativa, portandosi rapidamente avanti nel punteggio. Nonostante il tentativo di rimonta di Kostyuk, che ha annullato ben cinque match point, la polacca ha saputo resistere alla pressione, chiudendo l’incontro e assicurandosi il passaggio del turno.

Il percorso stagionale e le sfide future

Questa vittoria rappresenta un momento importante per Swiatek, essendo il suo primo successo in rimonta da un set di svantaggio da quello ottenuto contro Daria Kasatkina a Doha lo scorso febbraio.

Inoltre, con questo risultato, la polacca interrompe una serie negativa di sette sconfitte consecutive contro avversarie classificate tra le prime venti del ranking in match disputati al terzo set. Ora, Iga Swiatek attende di conoscere la sua prossima avversaria, che uscirà dal confronto tra Jessica Pegula e Diana Shnaider, per un posto in semifinale.

Anche Marta Kostyuk, nonostante la sconfitta, sta vivendo una stagione di alto livello. La sua forma eccellente è stata recentemente confermata dall’accesso ai quarti di finale di Wimbledon, dove ha dimostrato grande adattabilità e una notevole solidità, caratteristiche che l’hanno portata a vincere venti delle ultime ventuno partite disputate. Il confronto a Toronto conferma l’ottimo momento di entrambe le tenniste, con Swiatek che si rilancia con forza nella corsa verso la sua prima finale stagionale e Kostyuk che si conferma tra le protagoniste più in forma del circuito WTA.