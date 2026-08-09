Il Venezia Calcio si appresta a vivere una stagione di profonda trasformazione, grazie all'arrivo di una nuova proprietà statunitense che ha stanziato un piano di investimenti da 100 milioni di euro. L'obiettivo primario è rivoluzionare il club, valorizzando l'identità lagunare anche attraverso il calcio. Alla guida di questa ambiziosa iniziativa c'è Francesca Bodie, la prima donna a ricoprire la carica di presidente, che ha già avviato una significativa campagna di rafforzamento della rosa e un progetto infrastrutturale di ampio respiro.

Investimenti e obiettivi strategici per il futuro

Il gruppo di investitori nordamericani ha destinato circa 100 milioni di euro per potenziare la squadra, reduce dalla vittoria della cadetteria sotto la guida di Giovanni Stroppa. La presidente Bodie ha a disposizione risorse considerevoli non solo per costruire un organico competitivo in Serie A, ma anche per concretizzare la realizzazione di un nuovo stadio. L'impianto, che sorgerà nei pressi dell'aeroporto, ha una data di inaugurazione prevista per l'inizio del 2028, segnando un passo fondamentale nella modernizzazione delle strutture del club.

La rivoluzione della rosa e il progetto infrastrutturale

La campagna acquisti è stata particolarmente intensa e mirata.

Il club ha monetizzato la cessione del goleador Doumbia allo Sporting per 23 milioni di euro, reinvestendo prontamente per acquisire una dozzina di nuovi giocatori. Tra gli innesti di spicco figurano l'attaccante Adams, prelevato dal Siviglia per 16 milioni di euro, e Rrahmani dallo Sparta Praga. La difesa è stata rinforzata con l'arrivo del portiere Stankovic, di Bella-Kotchap, Halhal e Moreno. A centrocampo sono stati inseriti Basic, Berardi, Sohm e Lisman, che affiancheranno il nuovo capitano Busio. Un primo segnale positivo è giunto dall'amichevole contro il Galatasaray, vinta per 3-0, un risultato che ha strappato un sorriso ai tifosi e al tecnico Stroppa, chiamato a integrare al meglio il mosaico di novità.

Il progetto infrastrutturale non si limita al solo stadio. Francesca Bodie, forte della sua esperienza internazionale nel settore degli stadi e dell'intrattenimento, ha annunciato che la firma della concessione per il nuovo impianto in terraferma era attesa entro metà luglio. L'obiettivo è creare una struttura viva tutto l'anno, non solo nei giorni delle partite, ma anche attraverso l'organizzazione di concerti ed eventi, trasformandola in un polo di attrazione per il Nord Italia. È previsto anche un centro sportivo concepito come luogo di comunità, aperto oltre le attività calcistiche, con spazi dedicati a eventi e iniziative settimanali, rafforzando il legame tra il club e il territorio.

Visione manageriale e identità lagunare: oltre il modello Como

La visione strategica del Venezia si ispira al modello Como, con l'intento di veicolare l'immagine iconica della città lagunare anche attraverso il calcio. Tuttavia, la presidente Bodie ha voluto chiarire che il focus rimane saldamente sul Venezia stesso. “Faccio i complimenti a chi ha ottenuto risultati straordinari come la Champions League, ma il mio focus è totalmente sul Venezia”, ha dichiarato, sottolineando la volontà di costruire un percorso autonomo e profondamente radicato nell'identità della città. Francesca Bodie, nata a Como e laureata a Stanford, porta al club una visione manageriale innovativa, puntando a integrare calcio, intrattenimento e turismo per massimizzare il potenziale del club e della sua nuova casa.