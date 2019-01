Advertisement

E' partita l'operazione "Saldo e Stralcio" delle cartelle esattoriali che consentirà a chi ha debiti con il Fisco di regolarizzare la propria posizione versando solo una percentuale compresa tra il 16 e il 35% di quanto dovuto. Agenzia delle Entrate-Riscossioni ha infatti pubblicato sul proprio sito istituzionale, ma è disponibile anche presso tutti gli sportelli territoriali, il modulo per aderire al provvedimento inserito nella Legge di Bilancio 2019 e riservato ai contribuenti che hanno un Isee inferiore ai 20.000 euro.

Per chi dispone di un “Indicatore della situazione economica equivalente” di importo maggiore, rimane la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Fisco aderendo alla Rottamazione-ter.

Al via “Saldo e Stralcio” cartelle esattoriali: chi può aderire

L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni ha reso disponibile il modulo per aderire al "Stralcio e Saldo" dei debiti fiscali. Si tratta di una speciale rottamazione riservata ai titolari di cartelle esattoriali affidate all'agente della riscossione nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 e conseguenti al mancato versamento di imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi annuali o dal mancato versamento dei contributi previdenziali alle casse professionali o alla gestione separata Inps per i lavoratori autonomi.

I contribuenti che si trovano in questa situazione, potranno estinguere il proprio debito pagando solo una percentuale variabile tra i 16 e il 35% del debito, escluse sanzioni ed interessi di mora, a seconda dell'ammontare del proprio Isee che deve essere, comunque, inferiore a 20.000 euro.

Come funziona: domanda e pagamento del debito

La domanda per aderire al saldo e stralcio delle cartelle dovrà essere presentata attraverso il “modello SA-ST” entro la scadenza del 30 aprile 2019. L’Agenzia delle Entrate-Rottamazione comunicherà al richiedente entro il 31 ottobre 2019 l’esito della domanda e l’ammontare della somma da versare che potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in cinque rate, alle quali sarà applicato un interesse del 2% annuo, con le seguenti scadenze:

35% del dovuto al 30 novembre 2019;

20% al 31 marzo 2020;

15% al 31 luglio 2020;

15% al 31 marzo 2021;

15% al 31 luglio 2021.

Per quanto riguarda la percentuale del debito necessario al saldo e stralcio della posizione debitoria nei confronti del Fisco, questa sarà calcolata secondo i seguenti scaglioni di reddito Isee:

16% del debito per Isee entro 8.500 euro;

20% del debito per Isee compreso tra 8.500 e 12.500 euro;

35% del debito per Isee tra 12.500 e 20.000 euro.

Le richieste di adesione al Saldo e Stralcio che non saranno accettate saranno automaticamente considerate valide per l'accesso alla Rottamazione-ter.