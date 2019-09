IVA al 22% sulle lezioni di scuola guida. Una brutta notizia, quindi, per chi deve prendere la patente e che si trover a pagare cifre pi onerose, per il suo conseguimento, in relazione alle nuove regole stabilite dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea. stata cancellata, in particolare, lesenzione dal pagamento dellIVA per tutti i corsi di guida che fino ad oggi erano soggetti ad aliquota ordinaria.

Scuola guida, somme retroattive: ecco a cosa si riferisce

La categoria dellinsegnamento della guida attraverso lausilio di guide e corsi specifici, secondo quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea, non rientrerebbe pi in ambito scolastico e/o universitario. Questa decisione ha di conseguenza gettato nello scompiglio lintero settore delle scuole guida, che fino ad oggi avevano fatturato il loro operato esente dallIVA, come previsto dalle regole legislative alle quali faceva riferimento lintera categoria e uniformandosi alle direttive fiscali fornite dallAgenzia delle Entrate fin dal 2005.

La novit starebbe creando reazioni negative anche in relazione ai rischi economici ai quali le scuole guida dovrebbero andare incontro e relative alla possibilit della retroattivit delle somme derivanti dallIVA non riscossa a partire dallanno 2014. Si tratter anche di un rincaro notevole ed immediato, per tutti coloro che vorranno iscriversi ad un corso di guida per poter conseguire la patente di guida.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Tasse

L aumento dei prezzi sar del 22%, che in termini pratici vorr dire una variabilit di prezzi di un corso che potr arrivare a costare anche 500 euro e le singole lezioni di guida 50 euro. In Italia lesenzione per i servizi forniti dalle scuole guida risale al lontano 1972, con decreto firmato dallallora Presidente della Repubblica Leone. Esenzione confermata e ribadita anche dallAgenzia delle Entrale attraverso due circolari e in particolare la numero 134 del 2005 e la numero 22 del 2008.

Tale impostazione stata invece ribaltata, completamente, dallamministrazione finanziaria, in seguito ad un chiarimento in merito alla corretta interpretazione dellarticolo 132 che stabilisce lesenzione del pagamento dellIVA agli ambiti relativi linsegnamento scolastico e universitario nonch alla formazione professionale. Il parere della Corte ha stabilito che a tale principio non rientrano i corsi e le lezioni di guida e quindi non pu essere applicato, in quanto tali categorie di insegnamento non rientrerebbe, secondo il parere dei giudici, in quelle di pertinenza previste dalla legge.

Iva al 22% per le scuole guida: lopinione degli esperti

Il presidente dello Sportello dei Diritti, Giovanni DAgata, allo scopo di mettere ordine alla confusione che sta comportando la decisione dei giudici della Corte di Giustizia Europea di aumentare lIVA al 22% nel settore delle autoscuole anche in forma retroattiva, si avvalso del parere di esperti tributaristi per cercare di arginare, il pi possibile, le conseguenze economiche che questa novit potrebbe andare a determinare nel settore.

Lo Sportello dei Diritti, come sottolinea il suo presidente, sar anche in questo caso a disposizione per chiarimenti e a sostegno delle imprese nel momento in cui riceveranno accertamento in questione.