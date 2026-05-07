I leader dello Stato di New York hanno recentemente varato una nuova tassa sui pied-à-terre milionari, un'imposta mirata alle seconde case di lusso situate nella vibrante New York City. Questa significativa novità, parte integrante della legge finanziaria statale, è stata ufficialmente annunciata dalla governatrice Kathy Hochul il 7 maggio 2026. L'accordo sul bilancio statale, che ammonta a un valore complessivo di 268 miliardi di dollari, introduce così un nuovo balzello destinato a incidere sul settore immobiliare di fascia alta della metropoli.

La misura fiscale, che rappresenta un punto chiave della piattaforma elettorale con cui il sindaco di New York Zohran Mamdani è stato eletto nel 2025, si concentra specificamente sulle residenze secondarie di elevato valore economico presenti nei cinque distretti della città. L'obiettivo primario di questa iniziativa è generare un gettito annuo stimato in 500 milioni di dollari. Tali fondi sono cruciali per contribuire al ripianamento del deficit cittadino, che attualmente si attesta su una cifra considerevole di 5,4 miliardi di dollari, evidenziando la pressante necessità di nuove risorse finanziarie per la città.

Dettagli e finalità della nuova imposta sulle proprietà di lusso

La nuova imposta aggiuntiva è stata concepita per colpire le proprietà residenziali di grande valore che non vengono utilizzate come abitazione principale dai rispettivi proprietari.

È importante sottolineare che, al momento, i dettagli specifici relativi alle soglie di valore degli immobili che rientreranno in questa categoria e la precisa struttura delle aliquote applicate non sono ancora stati resi pubblici. Non è stato neppure specificato il numero esatto di proprietà che saranno soggette a questo nuovo balzello, né le percentuali che verranno applicate ai diversi scaglioni di prezzo.

Nonostante la governatrice Hochul abbia più volte espresso la propria contrarietà all'introduzione di nuovi aumenti fiscali, il suo sostegno a questa tassa sui pied-à-terre è un chiaro segnale della gravità e dell'urgenza della situazione finanziaria che la città di New York si trova ad affrontare.

Le previsioni indicano che il gettito generato da questa misura contribuirà in maniera significativa alla copertura del disavanzo di bilancio, offrendo un respiro alle casse comunali.

Impatto sul mercato immobiliare e contesto dell'accordo

La tassa sui pied-à-terre si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso il mercato immobiliare di lusso e la ricerca di nuove fonti di finanziamento per la città. Il provvedimento è stato formulato per riguardare esclusivamente le seconde case di alto valore situate nei cinque boroughs di New York City, escludendo categoricamente le abitazioni principali dei residenti, garantendo così che l'onere non ricada sulla popolazione residente stabilmente.

L'accordo sul bilancio, raggiunto con oltre cinque settimane di ritardo rispetto alla scadenza prevista del primo aprile, testimonia la complessità delle negoziazioni intercorse tra la governatrice Hochul e i legislatori statali. L'introduzione di questa misura è destinata ad avere effetti diretti e rilevanti non solo sul settore del lusso immobiliare, ma anche sui professionisti del credito ipotecario che operano attivamente nell'area metropolitana di New York, modificando potenzialmente le dinamiche di un segmento di mercato già molto dinamico.