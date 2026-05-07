Lo Stato di New York ha approvato una nuova legge finanziaria che introduce una tassa sulle seconde case di lusso, i pied-à-terre, a New York City. La governatrice Kathy Hochul ha annunciato e confermato l'inserimento della misura nel bilancio statale.

Dettagli e obiettivi della tassa sui pied-à-terre

La tassa riguarda le proprietà di alto valore che non costituiscono la residenza principale, spesso utilizzate come seconde case da individui con elevata capacità economica. L'obiettivo è raccogliere circa 500 milioni di dollari ogni anno. Queste risorse dovrebbero contribuire a coprire parte del deficit cittadino, stimato in 5,4 miliardi di dollari.

Non è ancora noto l'ammontare preciso dell'imposta, ma la governatrice Hochul ha sostenuto la misura nonostante la sua nota avversione all'introduzione di nuovi balzelli.

Contesto politico e amministrativo dell'imposta

La tassa sui pied-à-terre faceva parte della piattaforma elettorale con cui il sindaco di New York, Zohran Mamdani, è stato eletto l'anno precedente. La nuova imposta si inserisce in un contesto di bilancio complesso per la città, che necessita di nuove entrate per affrontare il significativo disavanzo. La legge finanziaria, adottata per consenso dai leader statali, rappresenta una delle principali novità del pacchetto di quest'anno.

Il ruolo dello Stato di New York nelle finanze locali

Lo Stato di New York, con la sua capitale Albany, svolge un ruolo centrale nell'approvazione delle leggi finanziarie che riguardano anche la città di New York. Il bilancio statale disciplina numerosi aspetti delle finanze pubbliche, inclusa la distribuzione delle risorse tra le varie municipalità e la definizione di nuove imposte. La legge finanziaria approvata include, oltre alla tassa sui pied-à-terre, altre misure volte a garantire la sostenibilità economica delle amministrazioni locali.